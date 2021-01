Senado aprueba investigar contrato entre AEE y Luma Energy

El Senado aprobó el jueves la Resolución del Senado 1 que ordena a la Comisión de Proyectos Energéticos y Energía realizar una investigación exhaustiva sobre la otorgación del contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y LUMA Energy, LLC.

“Hay una agenda importante que involucra a todo el País. No radico mi primera Resolución en contra de una política pública, la política pública la hace la Asamblea Legislativa. El hecho de que el Gobernador haya nombrado un comité timón, no impide que la Asamblea investigue. Diversos sectores han levantado la voz diciendo cuidado con ese contrato. Yo leí el contrato y levanta sospecha. No es una Resolución partidista y no es contra LUMA, lo importante es tener la información correcta”, destacó el autor de la medida y presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago.

La Resolución en su exposición de motivos explica que “en aras de garantizar un negocio justo y transparente para el Pueblo de Puerto Rico, consideramos apremiante que se investigue la otorgación del contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica y LUMA Energy, LLC. El Senado de Puerto Rico debe evaluar el proceso de contratación llevado a cabo, el alcance del acuerdo, su impacto sobre los derechos de los empleados de la corporación pública, así como su posible efecto en el mercado, y sobre las finanzas de la corporación y la facturación por servicio a los consumidores. De ser necesario, la investigación deberá ponderar la viabilidad y efectos de enmendar o cancelar el contrato”.

Por su parte, el senador del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Rafael Bernabe, indicó que este contrato de LUMA incluso ha sido objetado por personas a favor de la privatización. “Nosotros estamos a favor que se investigue a fondo, y que hagamos lo posible por revocar este contrato. Esa debe ser nuestra perspectiva y objetivo. Favorecemos esta Resolución como parte del rechazo de este contrato que es oneroso para el pueblo de Puerto Rico”, añadió Bernabe.

Mientras tanto, el senador independiente, José Vargas Vidot, indicó que la investigación es un paso positivo hacia lo que se quiere. Manifestó que el temor de que se quede en investigación no excluye otras posibilidades y la complejidad del proceso no debe desalentar el ejercicio sagrado de la fiscalización.

