Pierluisi dice podría enmendar contrato con LUMA Energy pero no lo cancelará

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el jueves que podría enmendar el contrato de LUMA Energy para administrar la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), sin embargo, no lo cancelará.

“La UTIER trajo sus reclamos en cuanto al contrato de LUMA, la P3. Lo que se acordó es que se va a estar reuniendo con el Comité Timón. El Comité Timón tiene la tarea de fiscalizar ese contrato y también puede si entiende que es justo y necesario recomendar enmiendas al contrato. La Autoridad de las P3 y la Autoridad de Energía Eléctrica pudieran sentarse a la mesa con personal de LUMA para enmendar el contrato”, dijo Pierluisi Urrutia a preguntas de la prensa.

“En mi caso, yo fui bien cuidadoso y lo puse por escrito, una carta a la UTIER por escrito y la posición es la misma, las mismas interrogantes, o las mismas cuestiones que está fiscalizando el Comité Timón son las mismas que puse en mi carta y dice que de ser necesario, se iba a enmendar el contrato. En ningún momento yo he dicho que voy a cancelar ese contrato y ese no es el caso”, añadió.

El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), se reunió el miércoles, con el gobernador en la que sus razones para enmendar o cancelar el contrato otorgado a LUMA Energy.

“Nosotros fuimos muy enfáticos en la legalidad del contrato que no beneficia en nada al pueblo de Puerto Rico, que LUMA no asume ningún riesgo en este proceso de contratación, que viola la política pública al no reconocer los convenios colectivos, al promover que los trabajadores no aporten al sistema de retiro, que sea un 401K y que lo invitábamos a que leyeran el contrato”, dijo Figueroa Jaramillo a preguntas de la prensa.

En declaraciones escritas emitidas por LUMA ayer, establecieron que el contrato es definitivo y vinculante.

“El contrato es definitivo, vinculante y exigible para las partes, luego de su ratificación por la Junta de Gobierno de la AEE y la aprobación de varias autoridades gubernamentales, incluidas la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, el Negociado de Energía de Puerto Rico y el Gobernador de Puerto Rico”, expresó alguna persona de LUMA Energy en declaraciones escritas.

De otro lado, el presidente del Comité Timón de fiscalización al contrato de LUMA Energy, el secretario de Estado Larry Seilhamer Rodríguez expresó que fiscalizarán si LUMA Energy viola los puntos a fiscalizar por el grupo adscrito a la Oficina del Gobernador.

“Quiero dejar diáfanamente claro que no fue una reunión del Comité Timón. Fue una reunión con el gobernador y con miembros de Comité Timón y con los miembros de la UTIER. Escuchamos todos los planteamientos de ellos. Posteriormente el Comité los va a estar citando. Yo había hecho una propuesta casi al finalizar la reunión de que las preocupaciones de ellos, en términos de posibilidades de enmiendas al contrato, pues que la sometan por escrito, entonces el Comité Timón los invitará a una reunión, se discutirán, se analizarán, se evaluarán y estaremos citando a LUMA y todo irá consecutivamente conforme a lo que expongan y manifiesten”, dijo Seilhamer Rodríguez.

Te recomendamos: