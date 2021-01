Pierluisi dice no desaparecerá el fondo de equiparación para los municipios

El gobernador Pedro Rafael Pierlusi Urrutia dijo el jueves que el fondo de equiparación para los municipios no va a desaparecer.

“Bueno, eso de que está estipulado de que va a desaparecer el fondo de equiparación yo no lo he estipulado. No lo acepto. Yo lo que estoy diciéndole al ente, reclamando a la Junta es que no se les corte más las transferencias a los municipios y que provienen de ese fondo que son mal llamados subsidios porque no son subsidios”, dijo Pierluisi Urrutia a preguntas de la prensa.

“Voy a radicar una petición presupuestaria que va a reflejar esa posición de mi parte y tengo que convencer a la Junta”, añadió.

Mencionó que los fondos pueden salir de los recaudos que ha obtenido el Departamento de Hacienda.

“Hay unos ahorros porque hay agencias que no están gastando sus fondos”, dijo.

Las expresiones del gobernador se dieron durante una conferencia de prensa en Aibonito en el que entregó 18 ambulancias al Departamento de Seguridad Pública (DSP).

