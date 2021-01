López Mulero asegura que Raulie Maldonado es testigo federal

Luego de que Raúl 'Raulie' Maldonado asegurará que fue a él a quien ofrecieron dinero para que no publicara el chat del renunciante gobernador Ricardo Roselló, su abogada Mayra López Mulero, aseguró que el hijo del exsecretario de Hacienda es testigo federal en el caso.

En entrevista con Telemundo, López Mulero dijo que "la verdad de lo que dice Raulie será adjudicada en el Tribunal". Esto, pues Maldonado hijo "es un testigo de la Fiscalía Federal".

La abogada abundó en que debe quedar "bien claro" que "las acciones de terceros no son atribuibles ni estuvieron bajo el conocimiento de Raulie".

En un mensaje publicado esta mañana en redes sociales, Maldonado se refirió al caso por el que autoridades federales arrestaron ayer al productor Sixto George, en este escribió que el no había extorsionado sino que "a mi me trataron de sobornar. Recibí una llamada en la que me ofrecieron $300k y me dijeron que el dinero provenía de Maceira. Le dije que NO!, que se metieron con mi familia y el dinero no era mi interés. Que otra persona se quisiera aprovechar denota poca capacidad intelectual, tanto de la que trato como la que se lo creyó".

George fue arrestado or supuestamente haber cometido los delitos de tentativa de extorsión, extorsión interestatal y destrucción de evidencia.

El esquema, según la acusación, habría consistido en que George —al enterarse de la existencia del chat de Telegram— intentó obtener dinero y contratos gubernamentales a cambio de ayudar a "arreglar" la imagen de la administración de Rosselló tras la publicación del chat.

