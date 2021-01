Tribunal desestima recurso de candidato write in a la alcaldía de Guánica

El juez del Tribunal de Primera Instancia, Anthnony Cuevas desestimó mediante una sentencia el recurso legal presentado por el candidato de nominación directa a la alcaldía de Guánica, Edgardo Cruz Vélez en el que este pedía una revisión judicial para revocar la resolución de la Comisión de Estatal de Elecciones (CEE) que daba el triunfo al candidato popular, Ismael "Titi" Rodríguez Ramos, y que se le adjudicaran 22 votos adicionales que alegaba no se habían contado.

"Luego de analizar las alegaciones, entendemos que no existen hechos medulares en controversia, sino que nos encontramos ante una controversia de derecho que no requiere la celebración de una vista evidenciaria. Conforme la prueba presentada en las mociones de ambas partes, no existen papeletas sin adjudicar", concluyó el juez en su sentencia. Cuevas concluye que la CEE estableció el tracto documental que evidencia que las 22 papeletas fueron contadas.

"Ante la ausencia de alguna actuación irrazonable, ilegal, arbitraria o que lacere derechos constitucionales de alguna parte, este tribunal está imposibilitado de imponer su criterio ni pasar juicio sobre la sabiduría de la determinación del Presidente de la CEE. No podemos olvidar que existe una presunción de regularidad y corrección a favor de las decisiones administrativas y le corresponde a la parte que las impugne, el deber de presentar ante el foro judicial la evidencia necesaria que permita, como cuestión de derecho, descartar esa presunción de corrección de la determinación administrativa", agrega el juez en su escrito.

Así las cosas, el juez declaró ha lugar la moción de desestimación de la Comisión Estatal de Elecciones.

Aquí puedes revisar el documento:

Sentencia_2545812 by Metro Puerto Rico on Scribd



Anoche, en el programa de televisión Jugando Pelota Dura estuvieron ambos candidatos a la alcaldía de Guánica. Tanto Cruz Vélez como Rodríguez Ramos se habían comprometido a no apelar la determinación que tomase el juez Cuevas para que en Guánica ya pueda haber claridad sobre la neuva administración municipal. Incluso, ambos candidatos hablaron de trabajar de forma conjunta por el bien del municipio, uno de los más golpeados por los terremotos del 2020.

En varias ocasiones, el Tribunal Supremo no pudo alcanzar una mayoría para atender esta controversia directamente mediante un recurso de certificación.

