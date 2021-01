Falta de intérpretes en agencias públicas llevó a otra joven sorda a pensar en quitarse la vida

Transcurrida apenas una semana desde que la joven Janet Viera Grau se quitó la vida luego de una serie de incidentes en los que la falta de intérpretes de señas en las agencia del gobierno fue un factor común, otro caso de una mujer sorda que amenazó con suicidarse vuelve a poner de manifiesto la falta de atención a esta población.

Se trata de la joven Hannah Marrero, residente en Carolina, quien recurrió a las redes sociales para expresar su frustración ante la falta de intérpretes que impide recibir servicios básicos por parte de las autoridades gubernamentales.

El caso de Hannah fue reseñado en el espacio televisivo del Nalgorazzi en Mega TV, lugar a donde acudió a denunciar la continua pared con la que se encuentra cada vez que intenta recibir algún servicio gubernamental.

Te recomendamos:

Representante propone investigar protocolos utilizados en caso de joven sorda La Resolución de la Cámara 196 fue presentada por Mariana Nogales Molinelli

El incidente que llevó a la joven a expresar el deseo de atentar contra su vida ocurrió el lunes en un Cesco, a donde acudió para tratar de que se eliminara de su nombre unas multas de dos vehículos que ya no están a su nombre. Como ocurre en prácticamente todas las agencias del gobierno, en el Cesco no había intérprete, por lo que Hannah no recibió la ayuda que procuraba.

"No hay señas para mí y no me creen … mi gente si juez no me escucha hoy … ya no seré más … dejaré de pelear estaré muerta por fin ya no necesitaré ayuda estaré muerta quizá la próxima no oyente la atiendan mejor", escribió Hannah en Facebook desde el Tribunal de San Juan, a donde acudió posteriormente, en una entrada que provocó numerosas reacciones a favor de la joven.

no hay señas para mi y no me cren … mi gente si juez no me escucha hoy … ya no sere mas … dejare de peliar estare… Publicado por Hannah Marrero en Lunes, 25 de enero de 2021

Durante el programa, Hannah denunció la falta de intérpretes en dependencias públicas que van desde una alcaldía hasta las oficinas de su seguro de salud. La joven, quien es paciente de depresión, aseguró que hace un año no recibe ayuda psicológica, lo que también atribuyó a la escasez de intérpretes. "El gobierno no piensa que esto es importante", sostuvo.

Por su parte, Marinel Marrero, prima de Hannah, dijo en el programa que la falta de atención a la población sorda es tal, que personal de agencias públicas ni siquiera accede a comunicarse por escrito con la joven cuando esta acude en busca de algún servicio. Explicó que Hannah siempre acude a las oficinas de gobierno con una libreta para poder comunicarse pero los empleados se niega tan siquiera a ayudarla de esa forma.

Mira la entrevista aquí.