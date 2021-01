"Yo no perdono", dice madre de una de las víctimas de masacre en Caguas

Durante la tarde de hoy se realizaron los actos fúnebres de dos de los tres jóvenes de 19 años asesinados el pasado martes, 19 de enero, en el abandonado Moisty Skate Park de Caguas.

En entrevista con Noticentro, la madre de Frankie J. Coss Báez, aseguró que no puede perdonar al asesino de su hijo, identificado como William Marcano Hernández, de 48 años, quien era el más buscado en Caguas por otros asesinatos.

"Yo no perdono. Yo espero que le caiga todo el peso de la ley y si es posible mucho más", dijo Ivelisse Báez Hernández. "No mataste a cualquiera de la calle, mataste a tres inocentes".

La mujer aseguró estar en paz pues su hijo fue "un chico tan excelente y tan bueno".

Además, hizo un llamado a los padres a "decirle a sus hijos que los aman" porque no sabe cuando va a ser el último día que los vean, "y yo no me pude despedir del mío".

