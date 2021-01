Pierluisi destaca alcance de declaración de emergencia por violencia de género

El gobernador Pedro Pierluisi resaltó que la orden ejecutiva con la que declaró un estado de emergencia por la incidencia de violencia género es una “mucho más abarcadora” que el decreto promulgado en octubre pasado por la exmandataria Wanda Vázquez, pues atiende la problemática desde una perspectiva “multisectorial y holística”.

Pierluisi reconoció que, de ahora en adelante quedará manos de las agencias identificar los recursos necesarios para implementar la orden ejecutiva, para lo cual tendrá que haber discusiones con la Junta de Control Fiscal (JCF), elemento que, hasta el momento, no ha ocurrido.

Aunque la vigencia de la orden ejecutiva se extiende hasta el 30 de junio de 2022, el mandatario puntualizó que las iniciativas que se pongan en práctica en esos 17 meses deberán continuar implementándose a largo plazo.

“Como bien dice la orden, se le está pidiendo a todas las agencias que incluyan una partida presupuestaria para lograr el objetivo de la orden ejecutiva y eso tiene que estar ocurriendo en estos próximos días. Cuando presentemos la petición presupuestaria yo voy a convocar a los medios para que esto sea público, que no sea una petición tras bastidores”, manifestó Pierluisi, quien añadió que, hasta la fecha, sus conversaciones con la JCF han girado alrededor de cuatro temas: su petición de aumentos salariales a empleados públicos y para detener los recortes a la Universidad de Puerto Rico, las pensiones y los municipios.

Pierluisi explicó que a lo largo de las pasadas tres semanas, desde que asumió la gobernación, su administración estuvo reuniéndose con los “grupos de interés” que propulsaron la declaración de estado de emergencia por violencia de género.

“Me reuní con grupos de interés, tanto algunos que tenían objeción a que atendiera esta violencia en particular, bajo la premisa de que todas las violencias y crímenes se deben atender, pero también a todos los grupos concernidos. El equipo de trabajo estuvo trabajando arduamente en este tema, porque no quisimos hacerlo de una manera bien pensada. aunque toda la criminalidad es mala y la tenemos que combatir, hay momentos en que le tienes que dar atención particular a un tipo de delito. Creo que llegó el momento de dar atención particular a la violencia de género”, subrayó.

El Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE), creado mediante la orden ejecutiva, estará a cargo de desarrollar las recomendaciones de política pública para atender la crisis. Pierluisi, a su vez, nombrará un oficial de cumplimiento que deberá monitorear la evolución de las iniciativas y administrar los trabajos del comité.

“Lo importante (del oficial del cumplimiento) es que sea alguien que tenga el respeto, que conozca del tema. Que lo respeten o la respeten en esta área para que tenga credibilidad”, dijo Pierluisi, quien aseguró que no ha entrevistado candidatos para la posición pero que piensa hacer un nombramiento “lo antes posible”.

Asimismo, Pierluisi destacó que el Comité PARE contará con tres representantes de organizaciones dedicadas a defender los derechos de las mujeres, mientras un comité que había creado la exgobernadora Vázquez solo presentaba un representante.

Desarrollan currículo con perspectiva de género

Si bien la orden ejecutiva contempla el desarrollo de un currículo con perspectiva de género como parte del esfuerzo contra esta modalidad de violencia, ni Pierluisi ni la secretaria designada de Educación, Elba Aponte Santos, precisaron cuándo podría implementarse en las escuelas públicas.

Pierluisi recordó que el currículo podría implementarse por diversas vías, como una carta circular promulgada por la secretaria, o incluso una orden ejecutiva desde Fortaleza. Señaló que, por el momento, brindará espacio al Departamento de Educación para que trabaje en el desarrollo de esta metodología de enseñanza.

Aponte Santos, por su parte, señaló que en las escuelas públicas se cuenta al momento con un proyecto piloto con “perspectiva (de género) integrada”, en clases de salud y civismo.

El currículo con perspectiva de género “lo pusimos como parte del plan de 100 días, comenzar en esa revisión en todos los ámbitos para estar a la vanguardia y trabajar con un enfoque distinto y tener mejores resultados”, dijo Aponte Santos.

“Es importante que se proponga el currículo, se discuta. Que los maestros y toda la comunidad escolar se puedan expresar y entonces se aplica. Esto se puede aplicar a nivel regional, de las siete regiones del departamento. Cada región puede tener su propio currículo, pero el detalle yo lo voy a dejar en manos de la secretaria y su equipo de trabajo”, añadió el primer ejecutivo.

De otro lado, Pierluisi mencionó como uno de los objetivos más importantes de la declaración de emergencia la disposición que ordena optimizar la recopilación de estadísticas relacionada con las violencia de género. Tener estadísticas más confiables, dijo, permitiría determinar, en junio de 2022, si la emergencia debe extenderse.

“Si rinden resultados todas estas iniciativas que se plasman, no estaremos en estado de emergencia, pero no quedan sin efecto las medidas”, dijo Pierluisi, al agregar que, a su entender, la cantidad de feminicidios es el principal indicador del éxito de la orden ejecutiva, aunque no es el indicador “exclusivo”.