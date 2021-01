Cuesta arriba vacunar al 70% de la población para verano, según Salud

El secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, reconoció hoy que será “difícil” vacunar al 70% de la población para finales del verano debido al poco flujo de dosis que ha recibido el país.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario indicó que, al momento, el país recibe unas 41,450 vacunas contra el COVID-19 semanalmente, por lo que será cuesta arriba inmunizar al 70% de la población. Dicha cifra es la recomendada por expertos y organizaciones salubristas para alcanzar una inmunidad de rebaño o colectiva.

“No me atrevería a aventurarme a dar una fecha porque estamos a la espera como los demás estados de que aumente la cantidad de vacunas a Puerto Rico. Y eso pudiera cambiar en la medida en que vaya aumentando la cantidad. Ahora mismo, matemáticamente es difícil de verdad”, dijo Mellado. En diciembre, el general José Juan Reyes estimó que, entre julio y agosto, esperaban vacunar al 70% de la población.

Admitió que, aunque desconoce cuándo se aumentará la cantidad de vacunas que recibirá la isla, esperan que esto ocurra a finales de febrero.

Hasta la fecha, el funcionario indicó que se han distribuido unas 321,955 vacunas distribuidas alrededor de la isla. Mientras que el país ha recibido unas 352,050 vacunas.

“Con 41,050 [vacunas] es difícil llegar a esa meta y máxime cuando sabemos que en esta fase de 65 años o más tenemos a más de 600,000 pacientes y todavía estamos corriendo las fases de los primeros respondedores que se están cogiendo también en los centros. También tenemos a los maestros”, comentó, quien además mencionó que se necesitaría un flujo de poco más de 80,000 a 90,000 vacunas semanales para alcanzar la inmunidad colectiva para finales de verano.

Mellado no pudo precisar cuántas personas de 65 años o más se han vacunado hasta la fecha. Indicó que alrededor de 600,000 personas en Puerto Rico están entre los 65 años o más.

Por su parte, Mellado indicó que buscan incrementar la vacunación entre las personas de 65 años o más, por lo que contemplan reducir el margen de vacunas distribuidas para primeros respondedores y educadores.

“Nosotros lo que hemos hablado es de reducir un poco el margen de la cantidad de vacunas. Hasta el día de hoy, esta semana no lo tuvimos que hacer porque retuvimos esas 7,000 vacunas que vamos a utilizar en los 196 centros”, añadió.

El funcionario señaló que, a partir de esta semana, distribuirán unas 7,000 vacunas a la Guardia Nacional para la inoculación de unos 196 égidas y centros de cuidado que pudieron haber quedado fuera de la vacunación liderada por las farmacéuticas Walgreens y CVS a estas instalaciones.

Incluso, Mellado señaló que Walgreens y CVS comenzaron a vacunar a personas de 65 años o más en sus farmacias pese a que estas instituciones no han culminado con la vacunación en los centros de cuidado prolongado. El funcionario indicó que Walgreens, desde el pasado viernes, han vacunado a 1,970 pacientes, mientras que CVS —quienes comenzaron el jueves— han vacunado a 350 pacientes. Asimismo, Mellado indicó que el Colegio de Médicos Cirujanos ha vacunado a 531 pacientes encamados que no se encuentran en centros de cuidado prolongado.

Mellado, a su vez, aseguró que todos los municipios de la isla cuentan con un centro de vacunación. Sin embargo, ante denuncias en torno a falta de vacunas en municipios del centro de la isla, el funcionario argumentó que, debido a la insuficiencia de vacunas, han provisto tan solo 300 dosis a cada uno de estos centros de vacunación.

"La cantidad de vacunas se ha tenido que reducir. Muchos de ellos quieren que les dé 400 y 500 vacunas y no puedo. No puedo entregar más de 300 vacunas por centros. No lo podemos hacer porque son 41,450 vacunas [semanales], sí todos los pueblos a través de los [Centros] 330 particularmente Naranjito…y el Centro de Salud Integral de la Montaña, reciben vacunas. No es la cantidad que a lo mejor ellos quisieran tener, pues no se la podemos dar", planteó el secretario al finalizar la conferencia.