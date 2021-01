Llegan a la Casa Blanca los perros presidenciales, Champ y Major

La Casa Blanca volvió a ser hogar de mascotas presidenciales con la llegada de Major y Champ, los perros de la familia Biden que ya terminan de completar su mudanza tras la inauguración de Joe Biden como presidente.

La primera dama, Dr. Jill Biden, compartió las primeras imágenes de los perros a su llegada a la Casa Blanca, regresando así la tradición de tener mascotas en la dirección más famosa de Estados Unidos.

Donald Trump fue el único presidente en un siglo que no tuvo mascotas durante su mandato.

Medios locales afirman que los Biden también tendrán un gato en la casa pero aún se desconoce su nombre.

"Champ está disfrutando su nueva cama al lado de la chimenea y Major amó correr en el jardín sur", dijo la oficina de la Primera Dama.

Major se convirtió con esto en el primer perro rescatado de un refugio en llegar a vivir en la Casa Blanca.

Champ and Major have joined us in the White House! 💕🐾 pic.twitter.com/R035YnavVo

— Jill Biden (@FLOTUS) January 25, 2021