Dignidad cataloga orden ejecutiva contra violencia de género como "inconsecuente"

El Proyecto Dignidad utilizó sus redes sociales para describir la orden ejecutiva firmada por el gobernador Pedro Pierluisi, en contra de la violencia de género, como una "inconsecuente".

Según la nueva colectividad, la cuál obtuvo dos legisladoras electas en las pasadas elecciones, la orden anunciada ayer por Pierluisi es una repetitiva y discriminatoria.

"La orden ejecutiva le exige a las agencias que hagan lo que se supone que estén haciendo a la luz de la Ley 54 contra la violencia doméstica. Es una repetición. Por otro lado añade otro nivel de burocracia al gobierno y ordena se separe presupuesto no identificado en todas las agencias para apoyar un proceso ambiguo no estructurado. Es una orden inconsecuente", indican parte de las expresiones.

Asegurando que están en contra de todo acto violento, la colectividad comentó que la orden "adolece de ser insuficiente para atender efectivamente el problema y de ser discriminatoria porque no protege otros sectores sociales igualmente en peligro".

"Creemos en la dignidad de todos y por lo tanto estamos en contra de la violencia contra todos, sea contra la mujer, o contra el hombre, sea contra el niño o el adolescente, sea contra el adulto mayor, sea contra el ciudadano o el sin papeles; sea contra quien sea. No importa la limitación o la vulnerabilidad de la víctima. Todos debemos ser respetados y todos debemos ser protegidos", agregaron.

Dignidad cuestionó las expresiones del primer mandatario ya que aseguran que los actos violentos contra la mujer han disminuido en los pasados años.

"No es cierto que la violencia contra la mujer haya aumentado en los últimos años. Las estadísticas oficiales demuestran lo contrario. Sí es cierto que los medios le han dado más realce a estos asesinatos y que hay organizaciones que explotan en los medios estos crímenes para presionar al gobierno a que imponga la ideología de género", continuaron.

Dignidad concluyó su escrito indicando que "lo peor de todo es que no atiende los condicionantes de la violencia que ya están más que identificados por todo un cuerpo de investigación sobre el tema. Asuntos como el abuso de drogas y alcohol, la presencia de problemas mentales, las diferencias socioeconómicas, el desempleo y la pobreza, entre otros. Aparte, no enfrenta el problema principal que como sociedad tenemos que es la violencia generalizada contra todos los sectores. ¡Todos vivimos atemorizados por la violencia que nos arropa!".