Senado aprueba resolución para solicitar un Estado de Emergencia por la violencia contra la mujer

El Senado aprobó hoy, jueves, una resolución para solicitarle al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia a que emita una Orden Ejecutiva que declare un Estado de Emergencia para combatir la violencia de género en Puerto Rico.

La medida fue presentada hoy por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, a raíz de múltiples reclamos de organizaciones y colectividades que han manifestado la necesidad de que el Estado dirija recursos para manejar este asunto.

De igual manera, la resolución también se aprueba días después del asesinato de la enfermera Angie Noemí González Santos a manos de su esposo.

“El fortalecer la capacitación formación de los funcionarios que intervienen en estos casos, así como el mejoramiento del seguimiento de elementos estadísticos y la investigación correspondiente, son factores primordiales en esta lucha”, expone la medida en su exposición de motivos.

La resolución también argumenta que la Oficina de la Procuraduría de las Mujeres (OPM) “deberá concretar alianzas con organizaciones y grupos que provean atención a mujeres en casos de violencia de género, así como objetivos y metas a cumplirse en un marco de transparencia y de rendición de cuentas al país”.

Tanto la senadora Ana Irma Rivera Lassén, del partido Movimiento Victoria Ciudadana, como la senadora María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista Puertorriqueño, expresaron su apoyo a la medida y argumentaron, en contraste a las expresiones de Rodríguez Veve, que el Estado sí debe destinar recursos para manejar la situación.

"Cuando no se le ponen apellido a las violencias, no se reconocen. Claro que estamos de acuerdo con que existe violencia generalizada. […] Pero si no se le pone apellido a las diferentes violencias, entonces no se reconocen los problemas y las fuentes y el origen", expresó Rivera Lassén durante su turno de debate.

"Hay violencias que se expresan de las que somos víctimas o potenciales víctimas por el único hecho de ser mujer porque todas esas desigualdades cultivadas durante décadas y durante siglos han encontrado su cauce más perverso en el sentido que tienen algunos varones de que sus cromosomas les autoriza… a actuar de forma violenta ", dijo, por su parte, Santiago Negrón.

En contraste, durante su turno de rectificación, Rodríguez Veve expresó que su llamado es a que se le ponga un apellido todas las violencias y que no se le otorgue un cheque en blanco a grupos que tienen una agenda particular.

"Mi llamado es a que usemos nuestros recursos eficientemente para combatir la violencia hacica la mujer, hacia cualquier miembro de la sociedad y no como un botín de recompensa para unas organizaciones y unos grupos", argumentó en contra Rodríguez Veve.

