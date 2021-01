Terroristas que atacaron el Capitolio federal pretendían "capturar y asesinar" funcionarios electos

La intención de los terroristas domésticos que incursionaron violentamente la semana pasada en el Capitolio federal tenían la intención de "capturar y asesinar a funcionarios electos", según un expediente judicial redactado por fiscales federales.

Según CNN, la alegación de las autoridades forma parte de un memorando que busca mantener detenido a Jacob Anthony Chansley, quien reunió a la gente dentro del Capitolio usando un megáfono. Según la información de la Policía del Capitolio incluida en la presentación, Chansley se destacó por su vestimenta, pintura facial y por llevar una lanza de seis pies.

"Pruebas sólidas, incluidas las propias palabras y acciones de Chansley en el Capitolio, respaldan que la intención de las turbas del Capitolio era capturar y asesinar a funcionarios electos del gobierno de Estados Unidos", escribieron los fiscales del gobierno. Las acusaciones, escritas por abogados del Departamento de Justicia en Arizona, se producen cuando el gobierno ha comenzado a describir en términos más alarmantes lo que sucedió.

Te recomendamos:

Por otro lado, fiscales en una corte en Texas alegaron que un miembro retirado de la Reserva de la Fuerza Aérea que llevaba ataduras de plástico en el pleno del Senado pudo haber tenido la intención de restringir la libertad a legisladores.

Chansley debe comparecer en un tribunal federal en Arizona el viernes para una audiencia de detención. "Amaba a Trump, cada palabra. Lo escuchó. Sentía que estaba respondiendo al llamado de nuestro presidente", dijo el abogado de Chansley, Al Watkins, en una entrevista en CNN el jueves por la noche. "Mi cliente no era violento. No cruzó ninguna línea policial. No agredió a nadie". Watkins dijo que Chansley también espera un indulto presidencial.

Los fiscales describen a quienes se apoderaron del Capitolio como "insurrectos" y ofrecieron nuevos detalles sobre el papel de Chansley en el violento asedio de la semana pasada, incluido el hecho de que después de estar en el estrado donde el vicepresidente Mike Pence había estado esa mañana, Chansley escribió una nota que leía "sólo es cuestión de tiempo que llegue la justicia".