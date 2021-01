PPD irá a los tribunales tras certificación CEE en Guánica

Como resultado de la certificación emitida en la madrugada de hoy, viernes, por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en el caso de Guánica, que otorga al candidato por nominación directa, Edgardo Cruz Vélez la contienda a la alcaldía de Guánica, el equipo electoral y legal del Partido Popular Democrático (PPD) acudirá a los tribunales, ya que aseguran que el presidente Francisco Rosado Colomer violó la orden específica del Tribunal Supremo de contar los votos por nominación directa sin la marca de ‘X’.

Además, estos reclaman que desde la tarde de ayer, jueves, el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Edwin Mundo Ríos, proclamó de antemano un triunfo del candidato Cruz Vélez sin que se hubiese realizado el proceso.

El abogado y excomisionado electoral del PPD, Lind O. Merle Feliciano, detalló que “ante esta situación, no queda más remedio que acudir a los tribunales. En el recurso legal que estamos presentando a la prensa (página 3, párrafo 8), el presidente de la CEE certificó que ya no quedaban más votos por adjudicar y se súbito, de madrugada aparecen 38 votos adicionales. Esto no es una alegación nuestra, las actas están ahí y vamos al Tribunal a que el proceso electoral se cuente de manera justa y responsable”.

Alcalde juramentado de Guánica: "De la nada aparecieron votos" La CEE certificó preliminarmente en la madrugada a Edgardo Cruz, candidato por nominación directa

Merle Feliciano especificó además que en el universo de votos registrados el pasado 3 de noviembre, en el colegio regular se registraron 1,899 votos y hoy aparecen 1,955 votos. De hecho, Rosado Colomer admite que en los votos emitidos por nominación directa a la alcaldía de Guánica, habían votos para otras 14 personas. Nosotros sostenemos que los votos finales de Edgardo Cruz Vélez son 2,341 y no 2,411, con 2,386 para Ismael ‘Titi’ Rodríguez, para una diferencia de 45 votos. “Toda esta situación ha sido altamente irregular, para dar un ejemplo, para la certificación del alcalde Ismael ‘Titi’ Rodríguez, la CEE tardó 6 días y para Edgardo Cruz la emitieron de inmediato”.

El equipo legal popular señaló además que las actas de la CEE no se pueden enmendar y su resumen de actas no se puede alterar, por lo que se analizará si en la determinación de esta madrugada se duplicaron actas.