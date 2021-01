Comisionado PNP declara a Edgardo Cruz ganador de la elección de Guánica

El comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Joaquín Sánchez, aseguró que, luego de reabrir los maletines de colegio regular y voto adelantado presencial, Edgardo Cruz Vélez, aspirante por nominación directa a la alcaldía de Guánica, sumó suficientes votos para rebasar al alcalde juramentado del Partido Popular Democrático (PPD), Ismael “Titi” Rodríguez Ramos.

Según Sánchez, entre papeletas que las máquinas de escrutinio electrónico habían identificado como en blanco, votos mixtos en los que el elector no marcó el recuadro de la columna de nominación directa y otras papeletas que no se habían adjudicado originalmente, Cruz Vélez obtuvo suficientes sufragios para superar a Rodríguez Ramos por al menos nueve votos. Específicamente, Sánchez dijo que a Cruz Vélez, a quien una certificación parcial le había otorgado 2,335 votos, se le adjudicaron 19 papeletas pendientes, 27 votos mixtos nuevos y nueve papeletas con su nombre pero sin marca.

Entre los votos mixtos, hubo cinco en que estaba marcada la insignia del PPD, por lo que se le restó esa cantidad a Rodríguez Ramos, quien finalizaría con 2,381, frente a 2,390 de Cruz Vélez.

Sánchez detalló que en cuatro papeletas el nombre de Cruz Vélez aparece escrito para el escaño de legislador municipal, y el pleno de la CEE deberá decidir si también se los adjudica para la candidatura a la alcaldía. Sin embargo, en el escenario planteado por el comisionado del PNP, Cruz Vélez no necesitaría esos votos para alzarse como ganador.

De inmediato, el comisionado electoral del PPD en Guánica, Joel Rodríguez, aseguró por escrito que en el ejercicio realizado hoy las papeletas que se adjudicarían a Cruz Vélez “no pasan de 11”, y que Sánchez está divulgando información falsa.

“Estamos llevando a cabo los trabajos conforme a lo ordenado por el Tribunal Supremo y lo cierto es que al momento, las papeletas a adjudicarse al candidato de nominación directa, Edgardo Cruz Vélez, no pasan de once. El proceso de búsqueda de papeletas con alguna marca o escrito en la columna de nominación directa ya culminó. Se verificaron las 14 unidades, 30 colegios, los seis colegios de adelantado y un maletín de papeletas que se encontraron en otros precintos, no solamente las papeletas municipales, se verificaron además las estatales, legislativas y plebiscito. Solamente se halló una papeleta con el nombre de Edgardo Cruz Vélez, de manera que se elimina toda duda de que queden papeletas por adjudicar”, dijo Rodríguez.

El comisionado local señaló que aún falta por verificar todas las papeletas de nominación directa, “pero únicamente las que tengan el nombre de Edgardo Cruz Vélez que no tengan una cruz al lado. Este ejercicio es el que siempre le hemos indicado que el máximo de esas papeletas serían hasta 11, no más de eso, y adjudicándolas nunca llegaría a sobrepasar el total del alcalde certificado y juramentado, Ismael ‘Titi’ Rodríguez”.

Según Rodríguez,“por alguna razón Sánchez no quería que estuvieran presentes los funcionarios municipales del PNP de Guánica”.

A pesar de que la CEE podría reconocer a Cruz Vélez como la persona que más votos recibió en la contienda por la alcaldía de Guánica, el exmilitar aún debe presentar una impugnación judicial de los resultados que fueron certificados el 5 de enero, advirtió esta mañana el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer.

Cruz Vélez aseguró que su equipo legal se encuentra trabajando en el recurso, pero ha criticado que la CEE no le notificara oficialmente de los resultados certificados.

Rosado Colomer ripostó que el sistema de la CEE solo provee para notificar a los candidatos oficiales, y no a aspirantes mediante el mecanismo de ‘write-in’.