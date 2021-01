Natal deja en la calle a legisladoras electas del MVC, asegura Rossana López

La exsenadora Rossana López León, presidenta del Partido Popular Democrático (PPD) en San Juan, reaccionó a la polémica por la decisión de la cúpula del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) de despojarle de sus posiciones a las dos legisladoras municipales de San Juan que más votos sacaron en las elecciones pasadas.

“Aquí tenemos un triste ejemplo del desprecio a la democracia que promueve el MVC. Estas dos candidatas tuvieron el respaldo de miles de personas y ahora, siendo certificadas por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), no podrán ocupar las posiciones por las que trabajaron. Es una vergüenza para la democracia, sobretodo cuando la determinación la hace un grupo que alegadamente promueve nuevas actitudes en la política puertorriqueña”, señaló la exlegisladora a través de declaraciones escritas.

Luego del escrutinio general, en la página de la CEE reportan que las candidatas a la Legislatura Municipal de San Juan por el MVC con más votos fueron Angiemille Latorre Nieves con 35,959 y Maritza Ramírez Irizarry con 35,582. Sin embargo, la dirección de dicha formación política determinó que ellas no serán parte de la legislatura municipal. Los escogidos fueron Michael Taulé Pulido, quien llegó último en la lista, posición catorce y Mari Laura Rohena Cruz, quien llegó en la octava posición en el listado.

Por otro lado, López León señaló además que es evidente que quien preside el MVC en papel, la senadora Ana Irma Rivera Lassén, no tiene poder ni para negociar en el Alto Cuerpo, a pesar de haber sido electa con 68,760 votos. “Ya se admite públicamente que quien ha estado tratando de negociar posiciones o comisiones con la presidencia del Senado es Manuel Natal Albelo y no los dos senadores electos por esa formación política, lo que en justicia se hubiera esperado. Los principios democráticos hay que defenderlos siempre, no según la conveniencia personal de cada cual”, finalizó L ópez León.