Crucero hace parada en muelle de San Juan

El director de la Autoridad de Puertos de Puerto Rico, Joel Pizá Batiz, anunció en sus redes sociales que durante el día de hoy el crucero Brilliance Of The Seas de la compañía Royal Caribbean realizó una parada en el muelle de San Juan.

Pizá Batiz explicó que la misma fue una parada técnica y de re-abastecimiento por lo que miembros de su tripulación no desembarcaron. Del mismo modo, se enfatizó en que la misma no lleva pasajeros.

