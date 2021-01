CEE promete emitir hoy mismo certificación enmendada para la alcaldía de Guánica

La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) emitirá más tarde en el día de hoy una certificación enmendada, mediante la cual corregirá los resultados de la contienda por la alcaldía de Guánica, en la que se conocerá si, en efecto, Edgardo Cruz Vélez se convertirá en el primer alcalde elegido por nominación directa en la historia política puertorriqueña.

“Ya las mesas regulares terminaron sus funciones. Ahora nos queda la mesa de los (comisionados) alternos atendiendo unos asuntos de tres maletines que quedaban pendientes, para entonces darle finalidad al resultado. Actualmente lo que se está haciendo es evaluando unas actas, el día 30 de diciembre, que fue el último día del escrutinio, se contaron unos votos adicionales y se recogieron en unas actas. Hay que corroborar que el último número que se tiene de la candidatura a nominación directa sean los números finales y se haya contemplado la sumatoria de los votos que puedan estar en esas actas”, resumió la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla.

Padilla, sin embargo, no validó ni refutó los planteamientos que han hecho tanto Cruz Vélez como el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Joaquín Sánchez, a los efectos de que el aspirante ‘write-in’ venció por al menos nueve votos a Ismael “Titi” Rodríguez Ramos, del Partido Popular Democrático (PPD), y quien ya juramentó como alcalde guaniqueño.

“Hemos escuchado que se han hecho expresiones con relación a una prevalencia del candidato ‘write-in’ (pero) hasta tanto no se termine lo que se está trabajando ahora no pudiéramos certificar que en efecto esos son los resultados oficiales que pudieran cambiar lo que es la candidatura a la alcaldía de Guánica”, dijo Padilla.

La presidenta alterna sí reconoció que con el ejercicio de hoy Cruz Vélez sería la única persona que aumentaría su cantidad de votos, mientras los candidatos de los partidos podrían sufrir una reducción en sus totales si se adjudican votos mixtos para el exmilitar.

Según el comisionado Sánchez, Cruz Vélez sumó 27 votos mixtos en los que el elector no había marcado el rectángulo de nominación directa, incluyendo cinco votos que previamente se habían adjudicado como íntegros para el PPD y Rodríguez Ramos.

De acuerdo con Sánchez, Cruz Vélez finalizaría con al menos 2,390 votos, frente a 2,381 de Rodríguez Ramos.

Padilla recordó que, para revertir el resultado y que Cruz Vélez pudiera ser certificado como alcalde, el propio aspirante debe impugnar judicialmente la elección en o antes de mañana, como ya había adelantado Francisco Rosado Colomer, presidente de la CEE.

La CEE emitirá una certificación enmendada, pero el documento no tendría efecto práctico sin que los tribunales validen el reclamo de Cruz Vélez.

“La comisión no tiene la potestad de autocorregirse o autorrectificarse. Ya hay unos resultados que se certificaron el 5 de enero. Si esos resultados cambian, le corresponde a aquella parte con interés impugnar la elección, porque la comisión no tiene esa facultad”, explicó Padilla.

El comisionado local en Guánica del PPD, Joel Rodríguez, rechazó esta tarde la información que brindó el PNP respecto al triunfo de Cruz Vélez.

“Estamos llevando a cabo los trabajos conforme a lo ordenado por el Tribunal Supremo y lo cierto es que, al momento, las papeletas a adjudicarse al candidato de nominación directa, Edgardo Cruz Vélez, no pasan de once. El proceso de búsqueda de papeletas con alguna marca o escrito en la columna de nominación directa ya culminó. Se verificaron las 14 unidades, 30 colegios, los seis colegios de adelantado y un maletín de papeletas que se encontraron en otros precintos, no solamente las papeletas municipales, se verificaron además las estatales, legislativas y plebiscito. Solamente se halló una papeleta con el nombre de Edgardo Cruz Vélez, de manera que se elimina toda duda de que queden papeletas por adjudicar”, alegó Rodríguez.