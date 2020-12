Alcaldesa electa de Vega Alta da positivo a COVID-19

La alcaldesa electa de Vega Alta, María Vega, arrojó positivo a la prueba de COVID-19.

“En el día de hoy recibí la noticia de que salí positiva al COVID-19 e inmediatamente se lo estoy notificando responsablemente a las personas con quienes he compartido”, dijo Vega en declaraciones escritas.

Añadió que “he activado el protocolo que corresponde y reiteró que tenemos que cuidarnos, no podemos bajar la guardia”.

“Yo me he cuidado y aún así cogí el virus. Al momento no tengo ningún síntoma”, destacó.

