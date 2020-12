Wanda Vázquez solicitó al Senado puestos para esposo, yerno y otras allegadas, según Rivera Schatz

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, reveló lo que, según él, fueron las exigencias de la gobernadora Wanda Vázquez en el proceso de negociar nombramientos del contralor y juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Se trata de una lista de cuatro peticiones para puestos a sus familiares y allegados.

En su publicación en redes sociales, Rivera Schatz detalla que el pasado viernes, en La Fortaleza, la Gobernadora se reunió con el portavoz senatorial Carmelo Ríos, y que según el legislador le comunicó a todos los presentes en el caucus senatorial de ayer, la Gobernadora le pidió, entre otras cosas:

Sobre el nombramiento del esposo de Vázquez, Rivera Schatz, comentó que "a pesar de tener conocimiento de la determinación de la Oficina de Ética Gubernamental prohibiéndolo, insistió en la posibilidad de que fuera nominado su esposo el 30 de noviembre porque ella saldría de Puerto Rico para un viaje “oficial” y regresaría el 4 de diciembre. La nominación la realizaría el Gobernador en funciones que ella dejaría a cargo y con instrucciones suyas. Ante la resistencia que generó su nuevo intento, parecía que desistió".

Según el líder senatorial, la conversación de Vázquez con Ríos causó indignación entre los miembros de mayoría del PNP, por lo que ninguno aceptó a estas condiciones. "Los compañeros senadores que estuvieron en el caucus pueden corroborarlo. De hecho, se indignaron y ninguno estuvo dispuesto en aceptar eso. Ninguno. ¿Cómo se puede describir eso que usted le solicitó al Portavoz del Senado, Señora Gobernadora? ¿Presión, chantaje o “negociaciones”?", lee parte del escrito.

Además, Rivera Schatz hizo un recuento de todos los deslices públicos de Wanda Vázquez como Gobernadora.

"Por mucho menos que todas esas actuaciones, que la mayoría son de conocimiento público, la otrora Secretaria de Justicia y su “componte” hacía referidos al FBI contra todo el mundo y hasta el propio buró federal investigaba, mientras la prensa colonial agitaba", agregó.

Las expresiones del líder senatorial surgieron en reacción a unas declaraciones de Vázquez en WKAQ580 en las que dijo que no se prestó para ceder a imposiciones, ya que los cargos al Supremo o a la contraloría no deben ser objeto de negociaciones.

Aquí el mensaje completo:

Buenos días Puerto Rico:

Las acciones de todo funcionario público, electo o por designación, están sujetas al cumplimiento con la ley, la ética y rigor del escrutinio público en general. En ocasiones, ese escrutinio público se excede, se vicia y se aparta de lo realmente esencial.

Algunos personas disfrazan esos excesos o el abuso, con sutilezas y blasones que procuran ocultar su objetivo mismo, aquel que realmente persiguen. Usan una “causa noble” para empujar su conveniencia y ocultarle al público la verdad “monda y lironda”.

La Gobernadora Wanda Vázquez, realizó unas gestiones con el fin de ejercer una prerrogativa y adelantar un objetivo suyo. Hizo una expresión sobre mi pretendiendo que se genere animosidad o coraje contra quienes puedan pensar distinto a ella o de alguna forma no coincidan con ella. Hoy en una emisora radial, hizo otras expresiones. Pues haré las mías.

Veamos. Voy a reseñar una serie de hechos, tal cual ocurrieron y cada cual llegue a sus propias conclusiones.

1- Cuando llegó a Fortaleza, (luego de haber dicho que no ocuparía el cargo y por eso impulsamos a nuestra Comisionada Residente Jenniffer González), expresó que no aspiraría a la gobernación y que la Estadidad era “polarizante” por lo que no la impulsaría. Posteriormente, aspiró a la gobernación e impulsó la Estadidad. En aquel momento discrepamos de sus expresiones contra la estadidad.

2- Cuando despidió a la Lcda. Dennis Longo como Secretaria de Justicia, la Gobernadora designó a la Lcda. Wandimar Burgos como nueva Secretaria de Justicia. La PRIMERA e INMEDIATA gestión de la designada Lcda. Burgos fue pedir que se detuviera y devolviera para “reevaluación” el referido que la Secretaría Longo hizo al FEI precisamente contra la Gobernadora. En aquel momento lo censuramos. Ahora pretendía premiarla con un puesto en la judicatura. Lo rechazamos.

3- En medio de alegaciones y contra alegaciones entre OPFEI y la Fortaleza, cuando hubo referidos y señalamientos contra la Gobernadora misma y la Fortaleza, envió un nominado para ocupar un cargo en el panel. En plena investigación contra ella misma.

4- Designó al buen amigo, Osvaldo Soto, como Contralor de Puerto Rico con la intención de que éste a su vez, si fuera confirmado, designara a su principal “asesora” la Sra. Lilian Sánchez, como Subcontralor. La información trascendió y la Cámara no avaló el nombramiento. En aquel momento se lo advertimos.

5- Faltando apenas dos (2) meses para el cambio de Gobierno, eleva el sueldo de su ayudante Marisol Blasco a cerca de 11mil dólares mensuales con la inevitable consecuencia de elevar sustancialmente el cheque de la liquidación de vacaciones que recibirá en los próximos días. Nadie conoce de la pericia de la Sra. Blasco o de alguna emergencia gubernamental que hiciera necesaria tal transacción. En aquel momento lo censuramos.

6- Desde el 28 de septiembre el Senado confirmó decenas de nombramientos judiciales y fiscales que la Gobernadora sometió. Le tomó cerca de tres (3) meses expedir las credenciales. Las expidió cuando advertimos que iríamos al tribunal. Ahora pregunto, ¿si hubiésemos confirmado a su esposo como juez del apelativo en aquella ocasión, se hubiese demorado todo ese tiempo para expedir credenciales de él?

7- Faltando apenas dos semanas para culminar el cuatrienio, envía mas de 130 nombramientos, en medio de la pandemia, el cierre que ella misma ordenó, durante un escrutinio que parece interminable y justo cuando el propio gobierno no puede producir con rapidez los documentos que hacen falta para evaluar a los nominados. Mas de 130 nombramientos para evaluarlos en 18 días. ¡Ni el Gobernador electo ha podido hacer tantos nombramientos para el nuevo gobierno!

8- Alega que al Tribunal Supremo designó una mujer para mantener el “balance” y porque es una vacante de una mujer. Ese es un argumento válido y razonable pero no determinante. Omite, a su conveniencia, algunos datos de su conversación conmigo sobre el tema de los nombramientos. Esa conversación con ella sobre nombramientos, incluido el del Tribunal Supremo, yo lo informe al caucus con todos los detalles. Ellos pueden dar testimonio de eso.

9- Por si fuera poco, a pesar de tener conocimiento de la determinación de la Oficina de Ética Gubernamental prohibiéndolo, insistió en la posibilidad de que fuera nominado su esposo el 30 de noviembre porque ella saldría de Puerto Rico para un viaje “oficial” y regresaría el 4 de diciembre. La nominación la realizaría el Gobernador en funciones que ella dejaría a cargo y con instrucciones suyas. Ante la resistencia que generó su nuevo intento, parecía que desistió.

10- El pasado viernes, en La Fortaleza, la Gobernadora se reunió con el Portavoz Carmelo Ríos. Allí, según nos informó el compañero Portavoz Ríos Santiago, a todos los presentes en el caucus ayer, la Gobernadora le pidió, entre otras cosas:

1- El nombramiento del esposo al Apelativo

2- Un contrato para su yerno en el Depto del Trabajo

3- Un puesto en la Oficina del Contralor para Marisol Blasco

4- Un puesto en el Gobierno para Lilian Sánchez

Los compañeros senadores que estuvieron en el caucus pueden corroborarlo. De hecho, se indignaron y ninguno estuvo dispuesto en aceptar eso. Ninguno.

¿Cómo se puede describir eso que usted le solicitó al Portavoz del Senado, Señora Gobernadora? ¿Presión, chantaje o “negociaciones”?

Por mucho menos que todas esas actuaciones, que la mayoría son de conocimiento público, la otrora Secretaria de Justicia y su “componte” hacía referidos al FBI contra todo el mundo y hasta el propio buró federal investigaba, mientras la prensa colonial agitaba.

Como dice un gran amigo mío…

¡JUZGUE USTED!

El 2 de enero próximo, la Gobernadora concluye sus labores en Fortaleza. Escribió su historia. El nuevo gobierno hará lo propio. Ese nuevo Gobierno puede atender cualquier agenda inconclusa que, por las “demoras” y “trámites” de la gobernadora saliente no pudo resolverse en este cuatrienio.

Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo señora Gobernadora. Mucho éxito el próximo año.

TRS