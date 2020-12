Investigarán exhaustivamente contrato de la AEE con LUMA Energy

El representante del PPD en el Precinto 2 de San Juan, Luis Raúl Torres Cruz anunció hoy, martes, que hará cumplir el compromiso que la delegación cameral de la Pava hiciera con el Pueblo de Puerto Rico, de investigar exhaustivamente el contrato que la Autoridad de Energía Eléctrica y la Administración para las Alianzas Público Privadas, establecieron con la compañía Luma Energy para que esa empresa administre la reparación de la red de transmisión y el servicio al cliente de la AEE.

“Cada vez queda más claro que hay demasiadas razones para auscultar y escudriñar cada detalle del contrato que la AEE y la APP le otorgaron a la Compañía Luma Energy. Luego de ser pública la información de los costos altos anuales que ese contrato le costará al pueblo de Puerto Rico, la falta de garantías para evitar aumentos en las tarifas del servicio de energía eléctrica para los abonados de la AEE y la falta de protección a los derechos laborales de los miles de trabajadores y pensionados de esa Corporación Pública, ahora sale a relucir otra información muy sensitiva que nos lleva a desconfiar aún más de los supuestos beneficios de esa mal llamada alianza público-privada”, manifestó Torres Cruz a través de declaraciones escritas.

“En un informe confidencial que el Gobierno presentó a los acreedores de la deuda pública de Puerto Rico sobre la existencia del cash en el gobierno y las condiciones de su uso, y que se hace público al radicar en el “Municipal Secondary Market Disclosure Information Cover Sheet Municipal Securities Rulemaking Board (MSRB) Electronic Municipal Market Access System (EMMA)”, según escrito en la página 24 del mismo, establece efectivamente que para el negocio con Luma, el gobierno central de Puerto Rico necesita que le preste $894 millones a la AEE para poder poner en vigor el contrato. De los $904 millones que cuesta el contrato, la AEE solo tiene $10 millones. La razón supuesta para esta estrategia es para no tener que aumentar la tarifa para estos fines", añadió el legislador.

"If not funded through a loan from the Commonwealth, PREPA would need to fund reserves via alternate means, such as a rate adjustment that would dramatically increase electricity rates in the short term (i.e., the expected period between now and when the reserves will need to be funded)" se lee en el informe. Esto confirma lo que estamos diciendo en cuanto a que la AEE no tiene la capacidad para asumir este contrato y puede ser detrimental para nuestro pueblo”, señaló Torres.

“El nuevo presidente de la Cámara, Rafael 'Tatito' Hernández Montañez me ha solicitado que esa sea la primera encomienda de investigación de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Energía, Telecomunicaciones y APP, que me asignará a dirigir para darle cumplimiento a nuestro compromiso de velar por los mejores intereses para nuestro país y así lo haremos”, dijo Torres Cruz.