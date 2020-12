Denuncian presunta aparición de nuevo maletín de voto adelantado

Un maletín con más de 900 papeletas de voto adelantado del municipio de Fajardo presuntamente apareció ayer en un área del coliseo Roberto Clemente junto a otros maletines correspondientes a Guayama, denunció Gerardo “Toñito” Cruz, comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD).

Según el funcionario, de un examen del contenido del maletín se desprendió que había 228 papeletas de cada una de las cuatro categorías (estatal, legislativa, municipal y plebiscitaria), para un total de 912.

Para Cruz, el presunto hallazgo, al combinarse con cerca de 250 papeletas legislativas de Luquillo que no fueron contabilizados en la noche del evento, pondría en duda la posibilidad de reelección del presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, quien superó preliminarmente al retador del PPD, Juan “Tito” Gómez, por 270 sufragios.

“Si hay 225 papeletas de Fajardo que no estuvieron contabilizadas, más casi 250 de Luquillo que tampoco han sido divulgadas, estamos hablando de (más de) 450 votos. La información que dieron los funcionarios que ayer descubrieron estas papeletas, viéndolas por encima, porque no se han metido por máquina, es que eran papeletas marcadas para el PPD. En Luquillo les tengo que decir que esa unidad 74 (de voto adelantado presencial) estaba favoreciendo tres a uno en la noche del evento al PPD”, alegó Cruz.

Según el comisionado, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) debería notificar a los candidatos del distrito representativo 36, que incluye Fajardo, Luquillo, Río Grande, Culebra, Vieques, y Ceiba, por si las papeletas presuntamente encontradas y no contabilizadas colocan la contienda dentro del margen de recuento 100 votos o menos.

“Nadie tiene dudas sobre el origen (del maletín de Fajardo) porque son la misma cantidad para las cuatro papeletas. Cuando usted mira al dorso, tienen las iniciales (de los funcionarios de los partidos). Entiendo yo que nadie las ha cuestionado y van a ser procesadas como cualquier otra papeleta”, subrayó Cruz.

El comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, Roberto Iván Aponte, sin embargo, indicó que no se le había notificado oficialmente de la aparición de un maletín de voto adelantado de Fajardo.

“Yo escuché ese rumor, pero no me consta. En algún momento escuché esta mañana que en un maletín de Fajardo había papeletas de Moca. No me atrevo a especular porque no tengo el acta. Me lo dijeron en piso. Cualquier cosa es posible, como hemos visto”, dijo Aponte.

El pleno de la CEE se reunirá hoy a las 3:00 p.m.