FirstBank otorga más de $900 mil en donativos a organizaciones sin fines de lucro

Durante el 2020, FirstBank expandió sus esfuerzos en beneficio a la comunidad otorgando más de $900,000 a 110 organizaciones sin fines de lucro a través de la isla. Como muestra de ese compromiso, la institución financiera incluyó la iniciativa especial Puerto Rico está en uno en la época navideña, mediante la cual donó $150,000 a 30 entidades que prestan servicio a comunidades vulnerables en las tres regiones en las que opera: Puerto Rico, Florida e Isla Vírgenes.

“En este año de retos reafirmamos nuestro compromiso con 110 instituciones que atienden a nuestras comunidades vulnerables otorgándoles más de $900 mil a través de nuestro Programa de Responsabilidad Social Empresarial. Para cerrar el año en esta época festiva, destinamos unos fondos que normalmente utilizamos en actividades sociales con nuestros empleados y clientes, ampliando así nuestro apoyo para garantizar la continuidad de servicios a nuestras comunidades en Puerto Rico, Islas Vírgenes y el sur del estado de la Florida. La solidaridad con la comunidad forma parte integral de los valores de nuestra organización y es un orgullo para nosotros honrar ese compromiso a nombre de nuestros empleados y clientes”, expresó Aurelio Alemán, presidente y principal oficial ejecutivo de FirstBank.

En Puerto Rico, los clientes de la institución seleccionaron a la organización Hogar Niños Regazo de Paz, la cual recibió un donativo de $25,000. Dicha organización es un albergue de niños y niñas con necesidades de salud, víctimas de violencia doméstica, desamparados, y/o huérfanos, que le provee un ambiente adecuado para su desarrollo saludable.

Mientras, los empleados tuvieron la oportunidad de escoger a Go Gogo Pediatric Cancer Foundation, The Steven Anthony Ayala Rivera Foundation y el Centro Geriátrico San Rafael, las cuales recibieron un donativo de $15,000 cada una. Go Gogo Pediatric Cancer Foundation ofrece diversos servicios a pacientes de cáncer de 0 a 21 años y cuentan con el único centro de salud pediátrico en la región sur y suroeste, el cual ofrece servicios a más de 16,000 pacientes anualmente, provenientes de 39 municipios de la isla. Por su parte, The Steven Anthony Ayala Rivera Foundation cuenta con un centro de tratamiento e investigación especializado en oncología pediátrica en Puerto Rico, cuya visión es aumentar el porciento de sobrevivencia y evitar el exilio del paciente a recibir tratamiento fuera de la isla. Y el Centro Geriátrico San Rafael está dedicado a la prestación de servicios óptimos a la comunidad de adultos mayores, entre ellos, salud física y mental, niveles de socialización y entretenimiento.

Las restantes 14 entidades que participaron en Puerto Rico está en uno y que recibirán $2,500 son: Alas a la Mujer, Asociación de Productos de Puerto Rico, Centro San Francisco, Fundación Extra Bases, Iglesia Manantial de Vida, La Fondita de Jesús, La Perla del Gran Precio, Movimiento Alcance Vida Independiente, One-Stop Career, Ponce Neighborhood Housing Service, Proyecto P.E.C.E.S., Starting Point, Inc., Taller Industrial para Personas con Impedimentos de Coamo y Unidos por Comunidad Arenas.

En la Florida e Islas Vírgenes se otorgarán donativos a 12 entidades. Las organizaciones South Florida National Parks Trust y Children's Home Society of South Florida recibirán $5,000 cada una, mientras que seis organizaciones adicionales recibirán $2,500 cada una. En Islas Vírgenes se otorgarán $5,000 a cada una de las siguientes entidades: Boys and Girls Club of St. Thomas, St. John Community Foundation, My Brothers Table en St. Croix y a Family Support Network en Tortola.

“Agradecemos a nuestros clientes y empleados por demostrar su compromiso y solidaridad con nuestras comunidades. Este año miles de ciudadanos enfrentaron situaciones difíciles y las contribuciones que realizamos nos permiten seguir llevando esperanza a los más necesitados sobre todo en esta época festiva”, manifestó Alemán.

