Enfermeros exigen investigación por denuncias de vacunación a allegados de dueños de hospitales

La Unidad Laboral de Enfermeras(os) y Empleados de la Salud (ULEES), solicitó al Gobierno de Puerto Rico que realice una investigación sobre las denuncias que se han realizado sobre algunas instituciones hospitalarias que no están respetando las fases de vacunación en contra del coronavirus COVID-19.

"El Gobierno de Puerto Rico, por conducto del Departamento de Salud, debe realizar una investigación inmediata en los hospitales del país ante denuncias de trabajadores de que en varios hospitales el proceso de vacunación no se llevó conforme las fases establecidas por el Gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Salud de Estados Unidos ya de que dichos testimonios establecen el hecho de que hubo trabajadores que no fueron vacunados por darle prioridad a allegados y amigos de los dueños de hospitales y/o personal administrativo. Esto, con el fin de asegurarse de que al personal que en los mismos labora se le vacune de ellos así desearlo y no se le esté negando la oportunidad. Estos trabajadores son los que están en primera fila enfrentando este mortal virus y lo mínimo que este Gobierno debe hacer es asegurarse que se les proteja como debe ser, no tan solo por su bienestar sino también por la seguridad de los pacientes y el bienestar de los familiares de estos trabajadores", indicó José Alverio Díaz, director ejecutivo de la unión en declaraciones escritas.

"Le hacemos un llamado a la Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Wanda Vázquez y al Secretario del Departamento de Salud, Dr. Lorenzo González, para que, con carácter de urgencia, inicien una investigación y se aseguren de que al personal que está ofrendando su vida y salud por el bienestar de la Isla en general se le trate con el respeto que merecen", agregó.

Este, recordó que la Constitución de Puerto Rico le exige y obliga a los patronos a mantener un ambiente limpio y seguro para los trabajadores y con la debida protección contra riesgos para su salud o integridad personal.