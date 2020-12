Sigue la espera por decisión sobre un recuento en San Juan

Aunque aseguró haber tomado una decisión, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, no quiso anticipar cuándo hará pública dicha determinación en torno a un posible recuento del voto adelantado en San Juan.

El pasado 15 de diciembre, el comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Olvin Valentín, solicitó ante el pleno de la CEE que se realizara un recuento del voto adelantado en el municipio de San Juan. A juicio de Valentín, alegó que la necesidad de un recuento se debe a un descuadre entre las papeletas y la cantidad de electores que votaron mediante el mecanismo de voto adelantado en el municipio de San Juan.

"La decisión está tomada y se está redactando", dijo el presidente a preguntas de la prensa esta mañana. Sin embargo, aseguró desconocer cuándo finalmente hará pública su decisión debido a que dependerá "de la complejidad de la redacción". No obstante, ayer el presidente se hizo eco de varios argumentos del comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Joaquín Sánchez, quien se opone a la celebración de un recuento.

“No puede ser que a mitad de juego me cambien las reglas, en términos de cómo es que se ejecutaron las cosas y cómo se realizaron. ¿Me estás diciendo ‘lo hice mal’? Porque lo hiciste tú, no fue que lo hizo otro. Cómo es que eso interactúa es parte de las cosas que yo estoy evaluando. Si fuera que lo hizo otro y tú no estabas, yo puedo hacer un análisis, pero es distinto cuando tú estás. Si tú haces el bizcocho y se te quema el bizcocho, ¿entonces la culpa es de otro? Yo tengo que ver si eso es lo que está ocurriendo aquí”, comentó ayer el presidente.

Por su parte, Roberto Iván Aponte, comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), comentó que desconoce cuándo el presidente finalmente emitirá su dictamen, pero estimó que podría ser entre hoy y mañana sábado. El PIP respaldó la solicitud del comisionado electoral del MVC para realizar un recuento del voto adelantado en San Juan.

El comisionado del PIP, a su vez, aludió a que los gerentes de la Junta Administrativa de Voto Adelantado y Ausente (JAVAA) les entregaron unos informes preliminares sobre los aparentes descuadres en las unidades de voto adelantado en San Juan, pero señaló que estos no arrojan luz sobre dicho desfase.

"Sí, nos dieron unos informes preliminares y los números no cuadran y no hay explicación. Sobre todo en los precinto 1, 2 y 3 los números son dispares pero es que si se lleva un recuento de todas esas papeletas van a dar esos números, porque ya están mezcladas todas las papeletas y no se pueden distinguir entre las legales e ilegales", expuso Aponte en entrevista telefónica con Metro. Agregó que se unieron a los reclamos de MVC ya que constituyen un mecanismo de transparencia, pero reconoció que con toda probabilidad los resultados del recuento serán los mismos que se han contabilizado al momento.

"No hay duda de la suspicacia que existe en la ciudadanía con los resultados y lo que ocurrió en JAVAA en San Juan, los números no cuadran y no hay explicación alguna. Y quien quiera finalmente que se certifique como alcalde va a estar bajo la sombra de esos resultados", comentó Aponte.

Ante esta controversia, Aponte insistió en la derogación del Código Electoral ya que este no provee mecanismos de fiscalización del voto adelantado. Descartó, a su vez, que se realice una nueva elección en San Juan ya que no está contemplado en la ley y que resultaría en penalizar a los electores que votaron correctamente.

Mientras que Sánchez, comisionado electoral del PNP, refutó las expresiones de Aponte y planteó que los informes entregados por la JAVAA señalan que hubo un error matemático en las actas y que ya fueron subsanadas. "Tenía unos errores matemáticos y ya en el informe identificaron dónde eran los errores matemáticos que era una suma duplicada de actas", alegó Sánchez en entrevista con Metro. En su escrito en oposición a un recuento, Sánchez argumentó que que el escrutinio de JAVAA se realizó conforme a ley y reglamento, rechazando que hubiera irregularidades relacionadas con la falta de actas de escrutinio o incidencias en los maletines, como planteó el MVC.

Ayer, Rosado Colomer, indicó que no necesariamente esperaría por el informe de las gerentes de JAVAA en torno al aparente descuadre. “Si incide, sí (esperaría a leer el informe). Uno lee, evalúa y decide. Podría necesitarlo, pero no te puedo decir ahora. Estoy en esa fase de construir a base de las opiniones de los partidos, ver cuál es la controversia como tal y ver cómo se atiende ese tipo de controversia”, dijo Rosado Colomer.

