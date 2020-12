PPD dice certificaciones electorales deben emitirse al concluir todo el escrutinio general

Aunque el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, ha dado a entender que emitirá certificaciones a los candidatos ganadores según vaya concluyendo el escrutinio de los distintos precintos, el comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo “Toñito” Cruz, rechazó que ese sea el proceder correcto.

Al tiempo que la CEE intenta darle la vuelta a los aparentes descuadres que se observan entre las cantidades de electores y papeletas de voto adelantado en San Juan, Cruz señaló que, incluso si se logra reconciliar los números próximamente, la certificación de los ganadores de la alcaldía y escaños legislativos por distrito de la capital deberán esperar a que finalice el escrutinio de los 110 precintos del país.

“Cuando se termine el 110, nos sentamos y hacemos certificaciones finales para todo el mundo. Eso es lo que dice la ley. No hay certificaciones individuales. No es que lo decidimos. Eso es la ley, así funcionamos”, dijo Cruz.

La semana pasada, Rosado Colomer habló de emitir certificaciones según fuera cerrando el escrutinio de las contiendas municipales o de distrito. Sin embargo, dijo que idealmente firmaría esos documentos con el consenso de los comisionados.

“El certificado de elección lo firman todos los comisionados (electorales), así que debería ser una decisión con la que todos estemos de acuerdo o la gran parte de ellos estén de acuerdo. Está evaluándose cómo lo vamos a manejar”, expresó el presidente el pasado 1 de diciembre.

El artículo 10.11 del Código Electoral indica que la CEE declarará electo a los candidatos con más votos y expedirá una certificación, pero no detalla en qué momento se debe emitir el documento.

Alude a descuadres

Cruz reconoció que no mantiene una tabulación de los aparentes descuadres que se observan en los precintos 1, 2, 3 y 5 de San Juan, como han señalado el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), pero afirmó que la información que ha obtenido de sus funcionarios, en efecto, es que la cantidad de papeletas de voto adelantado contabilizadas excede las que deberían existir a base de los electores que ejercieron ese voto.

Cálculos internos ofrecidos ayer por el comisionado electoral de MVC, Olvin Valentín, apuntan a que los descuadres en San Juan oscilan entre 3,130 papeletas en exceso del precinto 1 a 71 en el precinto 5.

“Siempre hemos tenido en colegios dispersos dos papeletas de más, tres electores de menos, y con eso uno vive. Ahora todos decimos que tenemos que vivir con un descuadre mayor. Cuánto es ese descuadre mayor, todavía no tenemos un número y por eso no puedo contestar qué voy a hacer con relación a lo de Victoria Ciudadana, aunque comparto la preocupación totalmente. Yo esperaría que la Comisión hiciera un esfuerzo genuino de armonizar lo más posible. En San Juan 2 se hizo un esfuerzo bastante razonable para tratar de cuadrar las listas con los votos. Ayer en Aguadilla también se hizo. Tardará, sí, un montón, tanto que no hemos salido de San Juan, pero se puede hacer”, planteó Cruz.

Según el comisionado popular, aun si en última instancia los totales de papeletas y electores siguen sin cuadrar, no sería viable declarar contaminados los maletines de voto adelantado y reducir proporcionalmente la cantidad de sufragios adjudicados a cada candidato.

“Hay una máxima en Derecho electoral que es ‘papeleta mata acta’. En un recuento cuando abro un maletín y encontré 250 papeletas, aunque solo había en ese colegio 225 electores, yo acepto el físico de las papeletas (y) las adjudico. La premisa es que no puedo castigar a los electores por un error que cometió la Comisión al registrar los electores que entraron”, añadió Cruz.

Hasta mañana recuento legislativo

De otro lado, Cruz anticipó que el recuento del distrito representativo 18 se extenderá hasta mañana viernes por problemas con las tarjetas de memoria de las máquinas de escrutinio electrónico ubicadas en las mesas de la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVA).

“Las tarjetas donde se graban llegaron casi ahora mismo. Son 16 o 17 maletines en JAVA”, precisó.

Ese distrito se lo disputan el novoprogresista José “Che” Pérez Cordero y el popular Jessie Cortés, quien fue certificado preliminarmente con una ventaja de 66 votos.

El retraso, sin embargo, no afectará el recuento por la alcaldía de Guánica, previsto para mañana. Según Cruz, al mediodía del viernes debería haber un resultado en esa contienda, que incluye al candidato por nominación directa Edgardo Cruz Vélez.

El comisionado, no obstante, aceptó que esa carrera posiblemente no se resolverá mañana, debido a la pugna judicial sobre la adjudicación de los votos ‘write-in’.

“La solución que hemos pensado es que la papeleta por nominación directa va a caer en el compartimiento dos del buzón. Esas papeletas las vamos a sacar de ahí y vamos a esperar a ver si el tribunal resuelve mañana”, expresó Cruz.