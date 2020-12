Entre lágrimas José Juan Barea agradece el apoyo que recibió durante sus años con los Dallas Mavericks

El armador puertorriqueño José Juan Barea no pudo contener las lágrimas en una conferencia de prensa donde se despidió de los fanáticos, jugadores y personal de los Dallas Mavericks tras 11 temporadas con el equipo.

"Dallas es mi segunda casa…esto es especial, el lugar más feliz donde he jugado baloncesto…", expresó Barea quien entre lágrimas agradeció a sus compañeros de equipo, a los fanáticos y a todas las personas que lo acompañaron durante sus temporadas con los Mavs.

"Dallas has been a second home to me… The fans… you guys don't know what it feels like when I go in the game."

JJ Barea starts to tear up talking about his time with the Dallas Mavericks pic.twitter.com/n4iLa9fw7U

— Nick Angstadt (@NickVanExit) December 10, 2020