Pierluisi se muestra cauteloso ante cambios en Seguridad Pública

El gobernador electo, Pedro Rafael Pierluisi Urrutia se mostró cauteloso en sus expresiones este jueves al ser cuestionado por la prensa en torno a posibles cambios en el Departamento de Seguridad Pública (DSP).

En síntesis, se trata de una propuesta para separar al Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) de la sombrilla, tal y como ocurrió con el Negociado de Ciencias Forenses (NCF).

“He recibido la recomendación de antiguos directores de esa dependencia del negociado de Manejo de Emergencias para que la saque de la sombrilla y entiendo que la justificación es la siguiente. Es que Manejo de Emergencias cubre más que meramente lo que cae dentro de la sombrilla de Seguridad Pública. Manejo de Emergencias debe responderle directamente al gobernador o gobernadora en momentos de emergencias. El Negociado de Manejo de Emergencias es un ente que debería de asegurarse de que tengamos planes de emergencias en todas las agencias y en todos los municipios de Puerto Rico y estar constantemente propiciando en que estemos preparados a todos los niveles. De igual manera cuando se da la emergencia es esa entidad la que respondiendo al gobernador coordine todas las respuestas. Tiene una función de preparación, un a función de mitigación, una función de respuesta y la recomendación que yo he recibido es ciertamente esa, que se saque de la sombrilla”, dijo Piuerluisi a preguntas de la prensa.

“Yo voy a seguir en el proceso este de revisión como indiqué, no voy a tomar una decisión a la ligera, cualquier cambio tiene que ser objeto de legislación”, añadió.

Asimismo, dijo que “voy a discutir el tema a profundidad con los presidentes de los cuerpos. Voy a terminar de recibir el insumo que estoy recibiendo antes de que se tome esa decisión. Como eso requiere un proceso legislativo y voy a tener una Asamblea Legislativa va a ser controlada por otro partido, pues estoy teniendo mucho cuidado en mis expresiones porque no voy a prometer lo que no puedo cumplir”.

En otro asunto, el doctor José Antonio Colón Grau, comisionado designado del Cuerpo de Emergencias Médicas habló sobre el tiempo en respuesta en casos de emergencias.

“Yo provengo de esta agencia, producto de la agencia y he tenido que hacer funciones en los hospitales que dependo medularmente del tiempo de respuesta. Es inaceptable que haya una respuesta tan larga que el paciente necesite los servicios de una agencia y la agencia no pueda proveer esos recursos que lleguen al momento. Yo me comprometo con el pueblo en saber qué es lo que está pasando. Contamos con personal limitado, no quiero dar excusas pero, quiero evaluar la agencia y conocer los paramédicos que tenemos para saber qué podemos hacer. Yo tengo que garantizar que ese servicio se pueda proveer”, dijo Colón Grau.

