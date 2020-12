Rechazan aprobación de proyecto que ampliaría facultades de expropiación a la Administración de Terrenos

El movimiento de líderes comunitarios Puerto Rico por el Derecho a una Vivienda Digna (PRODEV), agrupación de líderes de 66 comunidades de todo Puerto Rico, repudió la aprobación descargue en la Cámara de Representantes del Proyecto del Senado 1656 que, según dicen, aumenta las facultades de expropiación forzosa de la Administración de Terrenos.

La exposición de motivos del proyecto está basada en la necesidad de atender el problema de las propiedades abandonadas y estorbos públicos.

"Sin embargo, en todo el texto de la ley, no menciona en lo absoluto los estorbos públicos sino que amplía, de manera sustancial, las facultades para la adquisición de cualquier propiedad privada mediante la expropiación forzosa. Dicho proyecto le permitiría igualmente hacer convenios con entidades privadas para la adquisición de cualquier inmueble mediante el mecanismo de la expropiación, para la construcción de proyectos turísticos, industriales, comerciales, entre otros", lee la comunicación escrita de los líderes.

Según el proyecto aprobado, la expropiación podría utilizarse prácticamente para cualquier propósito que determine la Administración y las entidades con quién pacta, sin contar con el insumo de la comunidad. Luego de su expropiación, la titularidad de la propiedad podrá pasar a manos de la corporación tan pronto se radique la declaración de adquisición en el tribunal.

Más aún, preocupa a los líderes el hecho de que, a pesar de la lucha por que se apruebe el Proyecto del Senado 1049 para enmendar la Ley de Expropiación Forzosa, el mismo ni siquiera fue considerado en el pleno de la Asamblea Legislativa. “Esto es un crimen en contra de las comunidades” indicó Carmen Villanueva Castro, Enlace Comunitaria de FURIA, Inc. y Portavoz del PRODEV. “Llevamos años trabajando para lograr una enmienda a la Ley de Expropiación Forzosa que proteja a nuestra gente y la Asamblea legislativa continúa atropellándonos, dándole más poder al gobierno que abusa de su poder en nuestra contra, nos amenaza, nos desplaza”, añadió la líder comunitaria.

“El PS 1656 se pinta como proyecto necesario para atender al deterioro comunitario, pero en la actualidad, para nada atiende el problema”, indica Luis Gallardo, co-director del Centro para la Reconstrucción, entidad colaboradora con el PRODEV sobre temas del abandono de propiedades. “Este proyecto, inclusive, es un refrito del P del S 926, el cual fue vetado en el 2018 por el pasado gobernador, Ricardo Rosselló, luego del repudio de parte de líderes comunitarios”.

“Si no se traen protecciones y se siguen ampliando las facultades gubernamentales de arrebatar la propiedad y hogares en nuestras comunidades ya empobrecidas, proyectos de alta inversión podrían poner en peligro a nuestra gente de ser desplazados de sus espacios.” alertó la Lcda. Adi Martínez, Presidente de la Junta de Directores de FURIA, Inc., organización que acompaña al grupo PRODEV. “Por ésta y otras cosas es importante contar con la participación y aval de la comunidad en los procesos de recuperación y desarrollo. La falta de consultas comunitarias en asuntos de expropiación, por ejemplo, es algo que se atiende en el Proyecto del Senado 1049, que la Asamblea Legislativa no ha bajado al pleno y la Gobernadora no ha incluido en esta sesión extraordinaria a pesar de las peticiones continuas de varios grupos.” expresó la licenciada.

