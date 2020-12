Juez desestima demanda de Tatito para que se comenzara transición en la Cámara

El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda presentada por el representante del Partido Popular Democrático (PPD), Rafael “Tatito” Hernández Montañez donde exigía que se ordenara al presidente de la Cámara Carlos “Johnny” Méndez comenzar el proceso de transición.

Según el juez Anthony Cueza, la desestimación se da ya que asegura que no existe disposición legal que obligue a los miembros salientes de la Cámara llevar a cabo un proceso de transición, por lo que entiende que el Tribunal no debe convertirse en legislador y obligar a llevar a cabo un procedimiento interno de otra rama de Gobierno, aunque reconoció que es uno necesario.

“Aunque entendemos que, para la sana administración del ejercicio de gobernanza, un proceso de transición es esencial, los tribunales no tenemos la capacidad para obligar a otro de los poderes constitucionales a llevar a cabo un acto de administración que la Constitución delega a esa otra rama”, opinó el juez por escrito en la desestimación.

Esta demanda fue presentada por Hernández Montañez, en su capacidad oficial como representante, portavoz de la delegación del PPD y presidente entrante de la Cámara de Representantes, con el fin de que Méndez comenzara una transición.

Sin embargo, el 7 de diciembre, Méndez presento una moción “mostrando causa y desestimación, donde argumenta que el demandante no tiene legitimación activa para presentar el recurso ya que el Código Electoral no aplica al puesto de Presidente de la Cámara y la elección de esa posición se rige por la votación de los representantes electos. Además, donde el Tribunal se expresa a favor del argumento, Méndez indicaba que el Tribunal no tiene jurisdicción para obligar una transición ya que se trata de una norma interna adoptada según la capacidad que le cedió la Constitución a la rama legislativa.

