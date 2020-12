Exdirector de escrutinio niega irregularidades por almacenar papeletas en su archivo

El licenciado Ferdinand Ocasio, quien renunció la semana pasada como director del escrutinio general, aceptó que guardaba en un archivo bajo su custodia ciertas papeletas que le referían los funcionarios de mesas, pero aseguró que ese era el procedimiento reglamentario cuando se detectaba alguna papeleta en un maletín incorrecto.

De esa forma, Ocasio respondió a la denuncia de Gerardo “Toñito” Cruz, comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), quien cuestionó hoy que en el archivo del exdirector aparecieran en pasados días unos 85 sobres con papeletas correspondientes a 55 precintos electorales.

“Yo creo que probablemente él no tiene la información completa. En el área de director de escrutinio hay unos archivos, y en el momento en que yo ocupaba la posición yo tenía llave de esos archivos. En muchas instancias ocurrió que cuando se abría el maletín de un precinto aparecían papeletas que no correspondían a ese precinto. Eso surge porque eran maletines que se crearon para las papeletas que las máquinas no contaron y puede que algún funcionario se haya equivocado y puede que en el maletín de San Juan haya metido una papeleta de Bayamón”, planteó Ocasio.

De acuerdo con el abogado, al momento de salir de la posición el 18 de noviembre, tras estar expuesto a una persona contagiada con Covid-19, la cantidad de sobres en el archivo era mucho menor de 85. Ocasio fue reemplazado por la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessika Padilla, quien también tuvo que aislarse por exposición al coronavirus, siendo sustituida por Manuel González Azcuy, un asesor del presidente Francisco Rosado Colomer.

“Me he comunicado con las personas que trabajaron conmigo allí y me indicaron que en las dos semanas que estuve de cuarentena continuaron apareciendo papeletas de precinto a los que no correspondían y las siguieron refiriendo a las mesas del director de escrutinio. Aparentemente en algún momento al personal que estaba allí le pidieron que entregaran todas las actas y entregaron las actas que estaban con esos sobres. Dejaron los sobres sin las actas. Lo que me acaban de informar es que ya le devolvieron las actas para que hagan el ‘matcheo’ correspondiente y se trabajen las papeletas”, puntualizó el también asesor legislativo.

Ocasio aseguró que todas las papeletas archivadas en la mesa del director correspondían a votos por correo y a domicilio.

Mencionó que, en los casos en que hubiera una mesa trabajando el precinto al que realmente correspondía una papeleta encontrada en un maletín equivocado, esta se refería de inmediato a la mesa correcta. Era en las ocasiones que no había una mesa activa del precinto correcto que las papeletas eran guardadas en el archivo.

De acuerdo con Cruz, el comisionado del PPD, la información del archivo con papeletas le llegó “el mismo día que (Ocasio) renunció”, el pasado 2 de diciembre.

“Yo quiero saber quién custodió en todos estos días esos sobres. Yo no los he visto”, dijo Cruz en una conferencia esta tarde, cuando precisó que se trataba de sobres con papeletas no adjudicadas.

Según Ocasio, las reglas de escrutinio contemplan que sea el director quien custodie esas papeletas mal ubicadas, en lugar de una junta de balance partidista, como suele ser la norma en asuntos electorales.

“La junta de balance electoral de la mesa que refirió el asunto es la que lo trae. El reglamento a quien le ordena referirlo a mesa especial o la de los comisionados alternos es al director de escrutinio. No se requiere inmediatez (en el referido que haga el director), pero al final del día es un asunto de si está la mesa especial disponible o la mesa de comisionados alternos”, sostuvo Ocasio.

“No puedo atribuir eso a desorganización alguna. Hay muchísimos factores que pueden influir en el hecho de que aparezca una papeleta en un maletín de otro (precinto). Recuerdo un caso específico en que aparecían papeletas de Cidra en un maletín de Cayey. Eso puede ser que el funcionario confundió el pueblo y lo puso allí. Hay que reconocer que estaban trabajando largas horas”, manifestó el exdirector del escrutinio, quien dijo que le “sorprende” que hubiera haya calificado la situación como algo irregular.

Ocasio añadió que todos los partidos debían conocer del procedimiento ya que todos los funcionarios de una mesa que refiriera papeletas al director de escrutinio firmaban un acta en la que hacían constar el hallazgo.

“Eso era referido por las mesas donde hay balance de todos los partidos y las actas de incidencia las firman los funcionarios de todos los partidos que hay allí. Cada partido se lleva copia de las actas de incidencia que firma. Cómo es la comunicación entre ellos y sus funcionarios, no sé decirte”, expresó Ocasio.