Comisionado del PPD cuestiona presuntas papeletas guardadas en archivo del exdirector de escrutinio

El comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo “Toñito” Cruz, denunció que en un archivo de exdirector de escrutinio Ferdinand Ocasio se encontraron 85 sobres que se presume cuentan con papeletas de decenas de precintos en su interior.

“En estos días me entregaron una lista que encontraron en un archivo que estuvo bajo el control del anterior director de escrutinio. En esa lista aparecen varios precintos en Puerto Rico que tienen papeletas vivas votadas. No concibo que el exdirector de escrutinio tuviera control de esos sobres con papeletas, porque la pregunta se escocota de la mata: ¿y cuándo nos iban a decir a los comisionados que tenían control de esas papeletas?”, cuestionó Cruz.

“La información llegó el mismo día que él renunció. Había una lista de precintos en Puerto Rico que allí se almacenaban papeletas votadas y los comisionados no sabíamos que el director del escrutinio guardaba eso. Yo quiero saber quién custodió en todos estos días esos sobres. Yo no los he visto”, sostuvo el comisionado electoral, quien precisó que se trata de papeletas no adjudicadas.

Ocasio presentó su renuncia al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer el pasado martes, aunque la información trascendió al día siguiente.

Cruz no pudo ofrecer un estimado de la cifra de papeletas que contienen esos sobres, aunque se indicó que presuntamente corresponden a 55 precintos.

Hasta el momento, el asunto se ha discutido ante el pleno, dijo Cruz.

“La primera semana (de escrutinio) hablaban de maletines que se movían por aquí y por allá. Ahora los maletines los tenemos bien amarrados en una esquina y ahora cuando los tenemos amarrados las papeletas están dando saltos. Esa es la imprecisión que no quiere el país. Es el resultado de un Código Electoral que permitió tantas cosas. El manejo de un director de escrutinio (en procesos previos) se daba en balance. Estas historias no se escuchaban en cuatrienios anteriores”, planteó el comisionado de la Pava.

“Esto no fue un traspapeleo. Teníamos una persona guardando papeletas en sobres sin decírselo a ningún comisionado y yo necesito una explicación. Solamente sé que hay sobres con papeletas”, dijo Cruz.

Al momento, Rosado Colomer no ha atendido a la prensa en el día de hoy.

Se opone al recuento legislativo

Por otro lado, Cruz defendió su impugnación judicial del recuento legislativo a nivel isla, bajo el argumento de que el proceso debe limitarse a los escaños que en la noche del evento se decidieron por menos de 100 votos o 0.5% o menos, como dispone el Código Electoral.

En la práctica, la CEE está recontando todos los escaños legislativos ya que, al introducir la papeleta en la máquina de escrutinio electrónico, esta lee todos los votos.

“Se trajo ayer porque ayer se cumplían los 10 días de tomada la decisión. Yo intereso que el tribunal examine lo que aquí se está haciendo porque es en violación al Código Electoral… El hecho de que yo tenga una máquina disponible para hacer ese proceso no significa que yo deje de cumplir con eso que dice la ley de que (el recuento) es por 100 votos o menos o la mitad del uno por ciento”, planteó Cruz.

Según el comisionado, la CEE podría “cegar” los resultados de otros cargos en los recibos que expide la máquina para que no sean parte del recuento electrónico.

Cruz sostiene que la CEE únicamente debe recontar el último escaño senatorial por acumulación, los distritos de Arecibo, Ponce y Humacao a la Cámara alta y los distritos representativos 18 y 31.