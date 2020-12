Rosado Colomer admite posible negligencia en manejo de maletines de sobres de voto por correo

El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, reconoció que el manejo de los más de 6,000 sobres de voto por correo que aparecieron el pasado viernes en maletines a las afueras del coliseo Roberto Clemente fue irregular y pudo haber sido “negligente”.

“No tenemos una contestación de por qué nadie se había percatado que esos sobres estaban ahí. Eso está bajo investigación. Las alternativas de lo que pudo haber ocurrido van desde que fue otro descuido de JAVA (Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado) de dejarlo a un lado, hasta que alguien los haya colocado. No sabemos qué ocurrió. Son sobres vacíos de los que recibimos nosotros por correo”, subrayó el presidente, al mencionar que no cree que el manejo de las papeletas que contenían pueda haber sido alterado, ya que “es eso o un delito federal”.

“No tenemos duda que esos sobres fueron recibidos aquí, manipulados por funcionarios de los partidos y las papeletas estarán dentro de las que están contabilizadas”, añadió.

De acuerdo con el presidente, cada uno de los 6,229 sobres de voto por correo encontrado contenía la identificación que los electores debían someter junto con las papeletas.

Rosado Colomer sostuvo que al 6 de noviembre se habían recibido 52,815 sobres de voto por correo recibidos.

“Había 6,000 que no habíamos marcado como recibidos que eran esos. No estaba marcado en sistema como que recibí las papeletas. Ahora mismo se terminó de organizar por precinto los sobres y se está entrando en sistema como que votaron. (Fue un manejo) inadecuado y quizás hasta negligente si lo dejaron afuera porque eso era parte de la mudanza. Todos los sobres recibidos se llevaron para (el edificio de) Operaciones Electorales. No tengo una opinión conclusiva porque (el asunto) está en medio de una investigación. Podría ser eso o algo que podríamos considerar un estorbo al proceso”, manifestó el juez.

Añadirán mesas a JAVA

De otro lado, Rosado Colomer precisó que, probablemente a partir del jueves, el área de escrutinio de votos adelantados se duplicará de las nueve mesas actuales a 18.

El escrutinio de JAVA se ha estancado en las pasadas dos semanas en los cinco precintos del municipio de San Juan, donde ha resultado imposible cuadrar las actas de las unidades 77, en la que se combina el voto ausente, adelantado por correo, a domicilio y confinado.

Aunque el escrutinio de colegios regulares ya alcanzó el precinto 27 de Arecibo, desde el sábado todas las mesas de JAVA se han dedicado exclusivamente al cuadre de San Juan, proceso que Rosado Colomer no pudo garantizar concluyera hoy, pese a indicar que el trabajo que resta es mínimo.

Lo más complicado del proceso, dijo el presidente, es combinar en una sola acta por precinto las actas que se obtuvieron del escrutinio de múltiples maletines de votos contabilizados manualmente.

“Es un trabajo tedioso porque ellos tienen que tomar siete, ocho, nueve actas y tienen que ir candidatura por candidatura llevándolas a un resumen, que son (votos) íntegros, mixto o por candidatura… Ahí es donde típicamente vemos errores, en la conciliación de actas. Osipe (Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico) junto a Operaciones Electorales está tratando de diseñar algún tipo de hoja que les permita hacer eso de una manera más sencilla. Yo tenía la expectativa de que (San Juan concluyera) hoy pero tengo que esperar por los funcionarios de cada partido”, dijo Rosado Colomer, al mencionar que en el precinto 2 es el único en el que se logró el cuadre de todas las actas de voto adelantado.

Los comisionados electorales han indicado que existe un acuerdo para publicar la totalidad de los resultados de San Juan simultáneamente, una vez cuadren las actas de los cinco precintos.

Exigen anulación de unidad 77

Mientras se desarrollaban los trabajos de escrutinio en el coliseo Roberto Clemente, un grupo de ciudadanos constituidos en un grupo denominado “Ciudadanía por la transparencia electoral” exigió a la CEE la aplicación estricta del Código Electoral con respecto al manejo de los votos de la unidad 77, donde entienden que las irregularidades reportadas han puesto en duda los resultados de los comicios tanto en San Juan como en otros precintos del país.

“Si no puede verificarse y está irremediablemente contaminada, se debe solicitar la anulación de la unidad 77. Solo de este modo se podrá atender el problema que plantean las irregularidades, ya sea para confirmar o desechar la sospecha de fraude”, dijo Mara Santori-López, una de las portavoces del colectivo.