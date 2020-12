"Vuelve la alarma": Gobernadora anuncia regreso de la alarma toque de queda

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, confirmó en la mañana de hoy, lunes, el regreso de la alarma, la cual anuncia el toque de queda.

En entrevista con WKAQ 580 am, Vázquez Garced dijo que: "Creo que es importante porque la gran mayoría lo ha visto de buena manera. La alarma… vuelve la alarma. Vuelve la alarma porque aunque mucha gente no lo vea de esa manera… mucha gente decía 'sonó la alarma, me tengo que ir'. Era un recordatorio, no era en ánimo de molestar a nadie".

La pasada semana, la gobernadora dio a conocer la nueva orden ejecutiva a nueve meses de la emergencia del COVID-19 que entra en vigor hoy.

Desde hoy, el toque de queda es de 9:00 de la noche a 5:00 de la mañana.

Mira aquí la entrevista:

Wanda Vázquez – gobernadora Wanda Vázquez – gobernadora Publicado por WKAQ 580 en Lunes, 7 de diciembre de 2020

