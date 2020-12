Esperanzado Pierluisi en nuevo paquete de estímulo económico del Congreso

Ante la implementación de medidas más restrictivas para combatir el COVID-19, el gobernador electo, Pedro Pierluisi, se mostró confiado hoy en que el Congreso aprobará un nuevo paquete de estímulo económico.

Durante una conferencia de prensa, el gobernador electo comentó que, con toda probabilidad, el Congreso extenderá la vigencia del Cares Act y luego aprobarán un nuevo paquete de beneficios económicos para individuos y pequeñas y medianas empresas que hayan sufrido pérdidas a raíz de la pandemia.

"Anticipo que el Congreso va a extender el Cares Act. No sabemos todavía por cuánto tiempo y a qué nivel, pero me sorprendería muchísimo que no lo extiendan porque me consta que esta pandemia está afectando a toda la nación americana. De igual el liderato demócrata está anticipando que a principios de año vendrá un nuevo paquete de ayuda para todos los estados", dijo Pierluisi.

Agregó que durante las próximas semanas estará comunicándose con líderes de ambos partidos para discutir el alcance de estas medidas para Puerto Rico.

A su vez, indicó que hay fondos federales disponibles en la isla para atender la pandemia y los daños ocasionados por los terremotos. "No tengo mayor preocupación en cuanto a la disponibilidad de fondos. Aquí lo importante es que ejecutemos", añadió.

Actualmente, el liderato del Partido Demócrata en el Congreso de Estados Unidos impulsa una legislación que ronda los $900 mil millones para atender el impacto económico del coronavirus en toda la nación.

El liderato del Partido Republicano, sin embargo, está dispuesto a aprobar un paquete sustancialmente menor de $500 mil millones. Los legisladores de ambos partidos esperan avalar un paquete de estímulo antes de que culmine el año ya que a finales de diciembre vencen las moratorias para préstamos estudiantiles y ayudas para personas desempleadas a causa de la pandemia.

