PPD identifica casi un centenar de posibles casos de doble voto en San Juan

El comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo “Toñito” Cruz, alegó que al concluir el escrutinio de los precintos 1 y 2 de San Juan se habían encontrado 92 casos de electores que pudieron haber ejercido un doble voto al aparecer tanto en la lista de excluidos como en la lista de electores habilitados de sus colegios.

Cruz, sin embargo, admitió que los funcionarios de su colectividad no habían acudido a la mesa especial que se estableció con las listas de electores que votaron por adelantado para corroborar cuántas de esas 92 personas habían incurrido en un doble sufragio.

El comisionado señaló que, al tratarse de decenas de posibles ilegalidades, el mecanismo establecido por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), en el que se requiere a los funcionarios del partido que identifique una irregularidad acudir a la mesa especial de inmediato, no es práctico.

“No puedo decir que todos emitieron un doble voto, pero quiero significar que aquí tenemos 92 electores ya, y esto puede ser un patrón de aquí en adelante. Yo estoy planteando que ese no debe ser el procedimiento porque no va a dar tiempo y va a desalentar a los partidos de hacer su investigación. Mi propuesta va a ser que esas personas, que están en las mesas con las listas de voto adelantado y que muchas veces tienen tiempo sin una tarea en específico, les demos las actas (de incidencias) a ellas y ellas se encarguen de hacer el cotejo. Que no se pretenda que el funcionario de colegio abandone un maletín. Y ya vemos que no son casos aislados”, subrayó Cruz previo a una reunión del pleno de la CEE.

El comisionado del PPD precisó que en el precinto 1, compuesto por 98 colegios de votación regulares, se identificaron 43 casos de electores que aparecen en ambas listas. En el precinto 2, que cuenta con la misma cantidad de colegios, se identificaron 49 casos.

Hoy, las mesas de escrutinio deben atender al menos el precinto 3 de San Juan.

Paralelamente, Cruz denunció que en San Juan una funcionaria del PPD alertó que vio a una electora acudir a un colegio de votación adelantada el 31 de octubre, e igualmente el 3 de noviembre el día de la elección general. Según Cruz, la funcionaria de colegio plasmó su denuncia en una declaración jurada.

“Al final del día aquí lo que hay (que hacer) es desalentar esa actividad”, insistió Cruz, al recalcar que en la mesa especial hay representación de los cinco partidos.

La pasada semana, el Movimiento Victoria Ciudadana radicó seis denuncias ante la CEE por presuntos actos de doble voto, pero en última instancia solo dos fueron procesadas. En el resto de los casos, se descubrió que el elector no había emitido un voto adelantado antes de acudir al colegio regular.

Por otro lado, Cruz exigió que la CEE anule la elección de un legislador municipal novoprogresista en Guayanilla por entender que no cumple con los requisitos. De acuerdo con el comisionado electoral del PPD, Carlos Ramos Otero transfirió su domicilio electoral de Guayanilla a Las Marías el 7 de septiembre, haciéndolo inelegible para aspirar en Guayanilla.

En una carta con fecha del 8 de noviembre que presentó Cruz, Ramos Otero le indica a los miembros electos de la asamblea que renunciaba al cargo de legislador municipal.

Cruz señaló que el escaño para el que Ramos Otero fue electo debe ser ocupado por un candidato del PPD.