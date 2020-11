Manuel Natal reacciona a decisión del Supremo sobre la transición en San Juan

El candidato a la alcaldía de San Juan, Manuel Natal Albelo reaccionó ayer a la determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico que obligó al municipio de San Juan a comenzar el proceso de transición de poder con el equipo del alcalde electo Miguel Romero.

“El Tribunal Supremo determinó que, a pesar de que el nuevo Código Electoral eliminó la certificación preliminar, tampoco la prohibió, por lo que validaron la misma. Diferimos de esta conclusión y seguimos enfocados en el proceso de escrutinio, velando por la voluntad de cambio de la mayoría de las personas en San Juan”, expresó Natal Albelo a través de una publicación en su cuenta de Facebook.

Durante el día de ayer, miércoles, el Tribunal Supremo determinó ha lugar una petición radicada por Romero para iniciar el proceso de transición en San Juan, que no había comenzado pese a que el alcalde electo había cursado misivas a la alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto.

No obstante, Cruz Soto y su equipo mantenían que aún no era momento de iniciar el proceso de transición pues Natal Albelo todavía no había aceptado la derrota y había además denunciado irregularidades en el escrutinio.

Tras la determinación del Tribunal, Cruz Soto se comunicó con el equipo de transición de Romero y comenzó los procesos acorde con la ley a la vez que felicitó al alcalde electo.

“"Luego de recibir la sentencia del Tribunal Supremo he procedido a hacer la llamada correspondiente al Alcalde Electo Miguel Romero para felicitarlo en su elección para dirigir los destinos de la Ciudad Capital de San Juan", escribió en redes.

Romero fue certificado preliminarmente como el ganador de la elección para la alcaldía de San Juan por la Comisión Estatal de Elecciones aunque, según había estipulado Natal Albelo, esta determinación no contaba con el 100% de los colegios electorales escrutados.