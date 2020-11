Jóvenes llevan compras de Acción de Gracias a familias de bajos recursos

Por quinto año consecutivo la organización de jóvenes Puerto Rico Cambia celebró su tradicional “Ruta Regalando Esperanza” con el propósito de regalar la cena de acción de gracias a familias de escasos recursos.

“Llegamos hasta los Municipios de Rincón, Lajas y Cabo Rojo con una pequeña parranda y la cena de acción de gracias a familias de bajos recursos”, expresó Jorge Pagán, Director Ejecutivo de la entidad.

Pagán Añadió que “esta es la actividad más esperada por nuestro equipo de hecho es la actividad con mayor participación de voluntarios sin embargo, este año tuvimos que limitarnos a solo llevar un grupo pequeño, dividirnos en equipos y hacer la ruta en 1 solo día”.

Sobre 15 voluntarios de la entidad se dividieron en pequeños grupos para poder hacer el impacto comunitario de una manera segura debido a la pandemia.

“La pandemia no debe ser una excusa para NO servir a la comunidad. Hemos tomado todas las medidas para que nuestro equipo esté seguro al igual que las familias impactadas. A todos los voluntarios se les hizo la prueba de COVID-19 a un día antes del evento y se estará realizando otra durante los próximos días”, destacó Pagán.

“Estamos viviendo unos momentos desafiantes, que nos motivan a todos a salir de la zona de comodidad. Hoy fue impactante ver como en medio del distanciamiento físico que vivimos y los momentos de incertidumbres, logramos regalar esperanza y alegría”, señaló por su parte, Kristopher Marrero, administrador comunitario de la organización.

Marrero puntualizó que “el poder ver las sonrisas de las personas a través de los ojos, sin duda alguna es mi mayor agradecimiento para estos días de reflexión”.

Jarelly Rosario, voluntaria de la entidad y parte del comité comunitario, destacó la visita a dos familias que en su totalidad tenían COVID-19. “Es la primera vez que participo de este evento. Sin duda alguna es gratificante poder en medio de todo aportar para que las familias puedan disfrutar su cena y puedan dar gracias por la vida”.

“Dentro del recorrido de hoy, tuvimos dos familias que han sido afectadas por la pandemia. Desde afuera nuestro equipo les hizo entrega de su compra y su pequeña parranda”, dijo.

La ruta denominada 'Regalando Esperanza', ha impactado a cientos de familias en los municipios de: Corozal, Naranjito, Comerio, Caguas, Las Piedras, Rio Grande, Adjuntas, Hatillo, Camuy, Utuado, Arecibo, Maricao, San Germán y Sabana Grande.

“Recuerdo que en el 2016 en esta primera ruta tuvimos una familia que nos relató que sus nietos fueron a la carrera del pavo de la escuela a tratar de ganárselo y de no poder hacerlo iban a comprar un pollo entero para que los niños al regresar al salón de clases la semana siguiente pudieran decir que pudieron comer algo el día de acción de gracias”, relató Pagán.

“Jamás imaginé que en Puerto Rico hubiesen familias que no pudieran celebrar este día. De ahí en adelante no he podido celebrar un día de acción de gracias en el cual no pueda por lo menos bendecir a familias para que puedan tener esa comida ese día", expresó.

“Agradecemos a la familia de Goya Puerto Rico por su aportación con las compras para las familias, al Laboratorio Principal Caparra por realizarnos las pruebas del COVID 19 y a ICPR Junior College, por creer en nuestros proyectos”, concluyó Pagán.

La agenda de trabajo de Puerto Rico Cambia este año por la pandemia se ha tenido que ajustar y han podido trabajar iniciativas como: conciertos virtuales para beneficios de sus seguidores, actividades en servi-carro y el debate de los candidatos a la gobernación convocado por jóvenes.

