El amor no ha muerto entre Karol G y Anuel AA: la prueba que deja en evidencia que siguen juntos

Mucho se ha hablado en las últimas semanas sobre la posible ruptura entre la cantante colombiana Karol G y el cantante puertorriqueño Anuel AA.

Durante semanas ninguno de los dos había publicado en redes sociales sobre el otro, dejando en claro que estaban viviendo momentos difíciles, sobre todo cuando fue Anuel AA quien confesó que estaba pensando en dejar la música.

Sin embargo, todos los rumores parecen haber quedado atrás con la inusual propuesta que Karol G le realizó a Anuel AA a través de una historia en Instagram.

La intérprete de "Tusa" subió una fotografía de una pintura donde se ve a una pareja que está desnuda intentando navegar sobre un velero: "Tú me dices Anuel AA", fue lo que propuso la colombiana etiquetando a su novio.

Historia de Instagram de Karol G

¿Qué pasa con Anuel AA?

Hace unos días, el cantante de trap y reggaeton había generado preocupación luego que dejara un mensaje revelador en su avatar de Instagram: "Nos vemos en los Grammys y después, no sé, no quiero cantar más".

Pero no es lo único, porque el pasado 29 de octubre el puertorriqueño también había hecho una sugerente publicación.

"Algunos días necesito sexo, algunos días necesito amor, algunos días no necesito nada de nadie, algunos días siento que quiero salvar el mundo, otros días solo quiero verlo arder. Algunos días me siento muerto y en los otros sobrevivo (…) Por eso me voy, adiós", escribió.