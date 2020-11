Pierluisi respalda el uso de la Guardia Nacional para hacer valer nueva Orden Ejecutiva

El gobernador electo Pedro Pierluisi Urrutia apoyó hoy, lunes, la determinación de la gobernadora Wanda Vázquez Garced de activar a la Guardia Nacional como apoyo a la Policía para hacer valer las restricciones que contiene la nueva Orden Ejecutiva que anunció el viernes.

En conferencia de prensa desde el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, Pierluisi Urrutia dejó claro que respaldó la determinación y aseguró que no afectará las finanzas del gobierno.

Te recomendamos:

“El gobierno federal está asumiendo el costo de la activación de la Guardia Nacional. […] De parte del gobierno es importante que se cumpla esta Orden Ejecutiva y la Guardia Nacional puede darle apoyo a la Policía de Puerto Rico para que cualquier incumplimiento acaree consecuencias”, argumentó el también excomisionado residente.

Pierluisi contestó preguntas de la prensa junto a la gobernadora luego de dar inicio a la vista de transición de gobierno entre ambas administraciones.

“Si hay que cerrar un negocio se cierra, cosa de que no paguen justos por pecadores y salgamos de ese nivel naranja lo antes posible”, justificó. “Escucho reclamos del sector comercial y me identifico muchos con ellos porque no es salud versus economía, porque la economía afecta la salud del pueblo”, añadió.

En la misma conferencia, Pierluisi Urrutia también adelantó que sostuvo una conversación con la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko, y que contempla añadir tres horas adicionales al horario escolar de las escuelas públicas del país.

Te podría interesar: