PPD podría acudir al tribunal para revertir auditoría de OIG sobre las elecciones

El comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Nicolás Gautier, no descartó acudir a los tribunales para detener la auditoría de la Oficina de la Inspectora General (OIG) sobre el proceso de voto adelantado de las elecciones generales.

De acuerdo con Gautier, los cuatro comisionados que representan a los partidos de minoría coincidieron, en una reunión de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), que la OIG no tiene la facultad para llevar a cabo este tipo de auditoría.

“Cuando recibí esa carta (notificándole la auditoría de OIG), a mí me sorprendió, porque hacer auditorías en la CEE es un asunto electoral, no administrativo. Cuatro comisionados coincidieron conmigo en que la OIG no puede hacer auditorías de asuntos electorales. La OIG sí puede hacer auditorías de asuntos financieros pero no asuntos electorales. El presidente (Francisco Rosado Colomer) resolvió en contra de nosotros y a favor del PNP (Partido Nuevo Progresista) de que sí va a llevar a cabo la auditoría, así que yo tendré que decidir si acudo a los tribunales para revisar esa decisión”, expresó Gautier.

El comisionado describió como “altamente irregular” la idea de que la OIG intervenga en los procesos de la CEE.

“Él alega que lo que va a hacer la OIG es un balance de las papeletas de voto adelantado que se imprimieron y las que se utilizaron en cada una de las categorías de voto adelantado. Eso es inmaterial desde el punto de vista de nosotros. Es un asunto electoral y tiene que tomarse una decisión por parte de la Comisión, no por parte del presidente”, argumentó.

Gautier, asimismo, presentó una serie de reclamos de información muy similares a los que plasmó en un recurso de mandamus su homólogo del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Olvin Valentín, como las listas de solicitudes de voto adelantado y registros de los envíos y recibos de sobres de voto por correo.

Sin embargo, no precisó si se buscaría unirse al recurso del MVC, si presentaría otra demanda o si se abstendría de tomar acción legal.

Rosado Colomer ha argumentado que los partidos tienen representación en la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVA) y, por consiguiente, pueden acceder a esa información.

“Pueden tener acceso, pero desde el punto de vista global, de la operación de JAVA, no. Porque ellos bregan con las solicitudes de los partidos a los cuales representan, no con las de otros partidos”, ripostó Gautier.

El alcance de la auditoría, dijo el comisionado electoral, sería únicamente para “prevenir” que en el futuro ocurran irregularidades similares en los procesos de JAVA.

Gautier, el pasado sábado, pidió una investigación para auscultar por qué, en los votos adelantados contabilizados, se encontraron más papeletas estatales de los otros tres tipos.