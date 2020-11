La lista de peticiones a la CEE que MVC llevó al tribunal

El recurso de mandamus solicitado por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) para que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) no contiene la petición de detener el escrutinio general, como mencionaron el comisionado electoral, Olvin Valentín, y el asesor legal, Manuel Rodríguez Banchs, en conferencia de prensa.

El documento legal radicado ante el Tribunal de San Juan contiene 10 solicitudes de información a la CEE: la lista final de solicitudes de voto ausente y adelantado, desglosado por precinto; el total de papeletas enviadas y recibidas de voto adelantado por correo y voto ausente; la lista de solicitudes de “elector viajero” recibidas entre el 1 y 4 de octubre; la lista de electores que votaron en todas las modalidades de voto adelantado; el número de solicitudes de voto a domicilio; el número de solicitudes de voto adelantado que fueron grabadas; la lista de solicitudes de voto por correo devueltos; el número de casos autorizados por JAVAA (Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado) para recoger votos a domicilio manualmente; la lista de votantes adicionales de voto a domicilio; y un “desglose de todo lo contabilizado de voto adelantado por precinto en cada modalidad”.

Según Valentín, el MVC presentó estas solicitudes a la CEE el 8 y el 14 de octubre, sin resultados. En el recurso legal, se indica que, ante la falta de respuestas del organismo, Valentín trajo el asunto a colación en la reunión del pleno de la comisión.

“El presidente (Francisco Rosado Colomer) indicó que gestionaría la petición con las oficinas correspondientes. Sin embargo, al momento de presentar este recurso, la información no ha sido producida”, lee la demanda.

“Yo lo que puedo decir es que todos los partidos tienen unos gerentes y los gerentes manipulan la inormación de JAVA. Yo sí les puedo decir que yo recibí una carta, y no recuerdo si es del 7 u 8 de noviembre, peticionándome un listado de asuntos que yo le contesté al comisionado que verificara con su gerente de JAVA, porque muchos de esos documentos son generados por JAVA. Algunos no, y quizás yo pueda ayudar y esto se discutió en la reunión de ayer. Derecho a presentar un mandamus, el partido tiene. ¿Qué podemos hacer? Pues cuando se colocaron en baúles esos documentos, el gerente de ese partido debió haberlo solicitado para una copia”, sostuvo Rosado Colomer esta tarde en conferencia de prensa.

“Ya yo hablé con el subdirector de Osipe (Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico) para que lo que nosotros tuviéramos se lo hiciera llegar. El director de Osipe está convaleciendo hace tres días. Si (la petición) es desde octubre, yo no lo vi. Sí puedo asegurar que yo tengo una carta, porque cada vez que Victoria Ciudadana me hace referencia a algo de JAVA yo lo refiero a su gerente para que su gerente haga la gestión de conseguirlo”, añadió el también juez.

Aunque tampoco se incluyó ese remedio en la demanda, Valentín y Rodríguez Banchs dijeron a los medios que una alternativa, si no se detenía el comienzo del escrutinio general, era segregar los sobres de voto adelantado, aunque lo cierto es que la mayor parte de estos sufragios ya fueron validados por la JAVA desde que comenzó el escrutinio el 24 de octubre y, por lo tanto, no se podría parear la solicitud con las papeletas votadas.

“Yo tengo que decir que los que estructuraron el proceso de contabilidad no lo tomaron en cuenta y eso es prácticamente imposible, porque las papeletas de voto adelantado a domicilio y por correo se encuentran en el mismo maletín. Yo no he visto que haya segregación de ellas”, dijo Rosado Colomer.

El comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Joaquín Sánchez, por su parte rechazó que MVC no haya tenido acceso a las listas de solicitudes de voto adelantado. Inclusó, alegó que algunos candidatos habían contactado a electores afiliados al PNP para realizar campaña.