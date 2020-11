Justicia recomienda FEI contra ex jefe de Agencia para el Manejo de Emergencias

El Departamento de Justicia (DJ) anunció que recomendó la designación de un fiscal especial independiente (FEI) el excomisionado de la Agencia para el Manejo de Emergencias, Carlos Acevedo Caballero.

La recomendación se produce a raíz de la investigación que solicitó la gobernadora Wanda Vázquez relacionada con el manejo de los almacenes de suministros de Ponce.

El DJ también recomendó la designación de un fiscal especial para Evelyn Cumba Santiago, Joel Figueroa Betancourt y Luis O. Cruz Ramírez, funcionarios de la misma agencia.

Relacionado a esa investigación preliminar, el DJ recomendó la designación de un FEI contra el exsecretario de Estado, Elmer Román, ni el Comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales, Héctor López Sánchez.

"Las comunicaciones o referidos del Departamento de Justicia al OPFEI no constituyen una determinación final de la comisión o no de un delito, ni una adjudicación de culpa de las personas identificadas en la comunicación remitida a la OPFEI. Como ya hemos indicado en el pasado, el Panel tiene total independencia de criterio respecto a si acoge o no la recomendación de la Secretaria de Justicia", dijo el DJ en declaraciones escritas.

