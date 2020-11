Justicia no recomienda FEI contra la gobernadora y otros funcionarios

El Departamento de Justicia (DJ) anunció que no recomendó la designación de un Fiscal Especial Independiente contra la gobernadora Wanda Vázquez y otro funcionarios por las querellas recibidas a raíz de la investigación legislativa sobre la compra de pruebas de detección de COVID-19.

La gobernadora reaccionó esta noche a la determinación de Justicia. “Hoy recibimos la notificación oficial del Departamento de Justicia informando que no recomiendan la designación de un Fiscal Especial Independiente contra esta servidora. Como siempre he dicho y reiterado, las investigaciones que han tratado de llevar en mi contra son infundadas. Siempre le he demostrado a mi pueblo que he sido una persona respetuosa de la ley y del orden", dijo Vázquez en declaraciones escritas.

Justicia indicó que al contratista Lcdo. Juan Maldonado se hizo una recomendación de referirlo al Tribunal Supremo de Puerto Rico para una investigación por supuestas irregularidades cometidas como abogado notario.

De otro lado, el DJ tampoco recomendó una fiscal especial para investigar al secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, contra quien el Lcdo. Orlando J. Aponte Rosario había radicado una querella alegando que el funcionario había participado en una actividad política,

Mientras tanto, Justicia no recomendó designar un FEI contra la secretaria de Recreación y Deportes, Adriana Sánchez Parés, a quien el alcalde de Ceiba, Ángelo Cruz Ramos le había radicado una querella por supuestamente permitir la malversación de fondos públicos bajo el control de su agencia para adelantar la candidatura política de un empleado bajo su supervisión.

