Presidente de la CEE asegura que hoy culmina conteo de votos

El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, aseguró que el conteo de votos relativo al 3 de noviembre culminará hoy. Asimismo, señaló que el escrutinio general podría comenzar entre lunes o martes.

"La decisión es cerrar el evento hoy. Lo que se quede tienes que dejarlo para el escrutinio como tal. Siempre se ha hecho así", señaló el funcionario durante un aparte con la prensa en las instalaciones del Coliseo Roberto Clemente donde continúa la contabilización de votos de las elecciones generales.

A juicio de Rosado Colomer, el conteo de votos se ha demorado unos tres días debido a la avalancha de electores que emitieron su sufragio mediante la modalidad adelantada. Indicó que en pasados comicios la Junta Administrativa de Voto Adelantado y Ausente (JAVA) solo tenía que contabilizar nos 15 mil votos adelantados. En esta elección, alrededor de 227 mil electores solicitaron este método.

"Lo que ocurre es que cerrar el evento no me tomó 24 horas, me tomó 72 horas porque tenemos más de 10 veces de lo que teníamos en 2016", añadió.

Rosado Colomer, por su parte, no pudo precisar cuántas papeletas quedan por contabilizarse. Sin embargo, comentó que, de 100 maletines, ayer comenzaron a contabilizarse alrededor de 48 de estos. Otros 52 permanecen en la bóveda de la CEE en espera de ser calculados por los funcionarios. En ese sentido, el presidente de la CEE mencionó que los maletines que no puedan ser contados hoy, pasarán a ser adjudicados en el escrutinio general.

Mientras tanto, agregó que el escrutinio general podría comenzar entre lunes o martes dependiendo de la administración de pruebas de COVID-19 a los funcionarios que participarán del escrutinio general. "El próximo lunes pretendemos hacer las pruebas de COVID y darle la conferencia a los funcionarios", dijo.

Aclaró, entretanto, que la certificación parcial de los resultados se emitirá una vez finalice el conteo de votos correspondiente al evento. Mientras que la certificación final de los resultados será emitida una vez concluya el escrutinio general, lo cual podría extenderse por una dos o tres semanas. "Lo que dimos el 3 y 4 [de noviembre] son anuncios de ley con números oficiales", precisó Rosado Colomer.

