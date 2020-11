Casos de COVID-19 por las elecciones se reflejarán en las próximas semanas

La epidemióloga Melissa Marzán Rodríguez, catedrática auxiliar del programa de salud pública de la Ponce Health Sciences University dijo el viernes que la positividad del Coronavirus en la Isla está en aumento y en los próximos días se reflejarán los casos debido a las elecciones generales.

“Hoy estamos por encima de las 500 hospitalizaciones y eso no lo habíamos visto desde hace algunos meses atrás. El nivel de positividad está alto, la tasa de casos activos también está bien alta. Tenemos muchos indicadores y como siempre hemos dicho, esto está reflejando lo que pasó hace varias semanas atrás, no de lo que va a venir de estos últimos días”, dijo Marzán Rodríguez en entrevista radial. (Radio Isla 1320)

“Que la gente sepa que es el momento de cuidarnos y estar más pendientes. Cuando salga a la calle, asuma que usted puede ser una persona positiva, asuma que con quien usted va a compartir es una persona positiva (a COVID-19) para que uno tome todas las medidas más consiente de prevención para el COVID”, añadió.

Coronavirus en Puerto Rico: Siete muertes y 1,153 casos adicionales El total de casos confirmados se elevó a 36,904

Por su parte, la epidemióloga Maritza Cruz, las actividades electorales tendrán efecto en las próximas semanas.

“El contexto está desde que hace varias semanas, principalmente estas últimas semanas de octubre ya veníamos despegando ese repunte de casos nuevos y que ahora, incluso, con este informe nuevo pues vemos un aumento que continúa sostenido y todavía eso no refleja ninguna de las actividades que han pasado durante este fin de semana en particular, que sabemos que la gente estaba en la calle, no necesariamente se estaban cumpliendo las medidas de prevención”, dijo Cruz a la misma radioemisora.

De otra parte, para el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, el doctor Víctor Ramos, la gente que acudió a votar debe estar pendiente a los síntomas del COVID-19.

“Si usted cumplió las reglas no debería preocuparse. Sí va a haber aumento asociado. Ahí en las celebraciones hubo mucho menos control y ahora mismo en el Coliseo Roberto Clemente la gente se está aglomerando y eso contribuye”, dijo Ramos.

“La gente debe monitorear síntomas, aunque la mayoría no desarrollará síntomas”, acotó.

Otro aspecto del cual el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos mostró preocupación, es el aumento en casos de dengue en Puerto Rico.

“Ha habido un aumento paulatino de los casos y ha ido subiendo, pero ahora ha estado subiendo todo el mes de hospitalizaciones en intensivo. Los pacientes no Covid están dejando de ir al hospital por el miedo, que no deberían tenerlo, esto hace que los que tienen condición crónica lleguen peor y ponen más presión sobre el sistema. Tenemos un aumento de casos significativos de dengue en el último mes. Ha aumentado como 4 o 5 veces lo del año pasado. Tomando en cuenta que no había aumento de casos desde el huracán María (en 2017). Este es el primer año que empieza a subir porque probablemente el mosquito ha empezado a infectarse y hay ciertas conversaciones del CDC sobre si son las mismas cepas o no, pero lo cierto es que ha ido aumentando y llegando bastante complicados esos pacientes”, advirtió el galeno.