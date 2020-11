Panel sobre el FEI determina no designar fiscal especial para exalcalde de Fajardo

El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) acogió la recomendación del Departamento de Justicia de que no se asigne un FEI contra el exalcalde de Fajardo, Aníbal Meléndez Rivera.

Este caso se originó como resultado de una querella anónima sometida al Departamento de Justicia (DJPR) que alegaba que el exalcalde Meléndez Rivera compró un vehiculo con fondos püblicos y se lo entregó a su hijo José Anibal “Joey” Meléndez Méndez.

De acuerdo con el Informe Preliminar de Justicia, la querella anónima indicó que Meléndez Méndez utilizó el mencionado vehículo para hacer campaña política como candidato a alcalde durante las primarias del Partido Nuevo Progresista, en 2020.

Según la pesquisa realizada por el DJPR, el exalcalde adquirió el vehículo mediante un préstamo realizado en una institución bancaria.

"Luego de evaluar la Investigación Preliminar, en su Resolución, el Panel coincide con la determinación del DJPR de que las alegaciones de la querella anónima resultaron ser falsas, ya que los hechos alegados no ocurrieron. Ante el hecho de que no existe evidencia en el expediente que apunte a la comisión de algún delito por parte de Meléndez Rivera, el PFEI acogió la recomendación de la Secretaria Interina del DJPR, Lcda. Inés del C. Carrau Martínez, de no designar un Fiscal Especial Independiente en este asunto", indicó el PFEI en un comunicado.