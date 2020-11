Caucus PPD selecciona a Tatito Hernández para presidir la Cámara

El caucus electo del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes escogió su liderato de salir favorecidos como mayoría en ese cuerpo.

Según supo Metro Puerto Rico, Rafael "Tatito" Hernández, fue electo como presidente de la Cámara baja, mientras que Ángel Matos estará como portavoz de la mayoría. Roberto Rivera estará como portavoz alterno y el vicepresidente será Conny Varela.

A pesar de que el conteo de votos no ha terminado al momento de hacer esas elecciones, Hernández aseguró en conferencia de prensa que "la determinación de las elecciones es tan abrumadora que no habría necesidad de cambio de algún funcionario que llegue nuevo, no cambiaría la decisión final del resultado de los eventos".

Un total de 15 miembros del partido votaron de manera unánime en la elección de las posiciones, lo que representa la mayoría de los 25 funcionarios electos

"La decisión de hoy es final desde el punto de vista de contar votos dentro de una delegación", continuó Hernández.

Hasta ahora, un total de 23 representantes populares habrían sido elegidos en estas elecciones por distrito, y dos por acumulación.

