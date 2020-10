¿Quién era Pinky Curvy?

Las noticias de la mañana de hoy, domingo, reportaron la muerte de la empresaria Isadora Nieves Cruz, pero la también influencer conocida como Pinky Curvy ya había sido noticia en varias ocasiones.

La joven empresaria, dueña de una boutique y de una línea de maquillaje, contaba con una base de sobre 318 mil seguidores en Instagram.

Para el 2016, un video suyo se viralizó en el que agredía a su pareja al reclamarle que se montara en el vehículo luego de estar de fiesta con sus amigos.

Meses más tarde, Chente Ydrach la entrevistó en su podcast Masacote sobre el incidente. En esa entrevista se describió como una persona “bien amorosa, cariñosa, soy muy sentimental, me gusta ayudar mucho a las personas también”. Relató que se había sometido a múltiples cirugías plásticas.

En febrero de 2019, se entregó a las autoridades federales al ser acusada de formar parte de la ganga de narcotráfico “La FARC”.

En ese operativo, 74 personas fueron arrestadas. Se le acusó de conspiración para poseer con la intención de distribuir sustancias controladas, actuar en concierto y común acuerdo para la distribución de heroína, cocaína y marihuana. Se alega que la pandilla FARC lanzaba a sus víctimas asesinadas a cocodrilos.

En ese entonces, la defensa de Pinky Curvy alegaba que la vincularon con el caso de narcotráfico por un exnovio que también fue detenido en aquel entonces, pero no porque ella estuviese relacionada a la actividad de trasiego de drogas.

A la influencer se le concedió fianza con grillete.

En marzo de 2019, luego de concedida la fianza, Pinky Curvy reapareció en redes sociales para dar testimonio de lo fuerte que fue estar separada de su hija infante en el tiempo que estuvo encarcelada.

“Nadie tiene idea de cómo amo a mi hija y por ella daría la vida si es posible. Nadie sabe cómo sufrí al no estar con ella y no dormir con ella como hacía todos los días. Desde que me levantaba hasta que me acostaba solo tenia su sonrisa en mi mente. Contaba los días y se me hacían eternos pero el tiempo de Dios es perfecto. Soy una mujer fajona, luchadora y emprendedora y con un corazón enorme”, escribió Pinky Curvy en su red social.

En agosto de 2019, el juez federal Gustavo Gelpí le advirtió sobre estar violando las condiciones de su libertad bajo fianza. Le dijo que de continuar la violación de las condiciones, ordenaría su reingreso a prisión.

Anoche, la mujer fue asesinada en medio de un tiroteo en Hato Rey. En la escena de recuperaron unos 100 casquillos de bala. Uno de los heridos, que sería la pareja de la influencer, recibe protección de la Policía en el Centro Médico de Río Piedras.