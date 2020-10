Denuncian que Municipio de Mayagüez había cerrado cuartel del barrio donde ocurrió masacre

La candidata a la alcaldía de Mayagüez por Partido Nuevo Progresista (PNP), Tania Lugo, aseguró hoy en un parte de prensa que el cuartel de Policía ubicado en el barrio El Maní, donde ocurrió lo que se considera la octava masacre del año, había sido cerrado hace semanas por falta de mantenimiento en el aire acondicionado.

Lugo aseguró que los residentes de esta comunidad "llevaban varias semanas antes de lo ocurrido reclamando la atención de brindar seguridad a su comunidad".

Según dijo, al no darle mantenimiento al aire las condiciones de salubridad no eran aptas para el personal y por eso fue cerrado.

La candidata responsabilizó al alcalde, José Guillermo Rodríguez, por la falta de seguridad y rondas preventivas en las comunidades y el centro urbano. “Cerraron el cuartel municipal en la plaza, el cuartel Municipal de Mayagüez Terrace cerrado por falta de personal, luego cierran el del Maní, por falta por falta de mantenimiento. ¿Por mantenimiento? totalmente inaceptable. No hay un plan de acción que asegure el bienestar de nuestra gente. Mayagüez necesita volver a ser la ciudad segura que era. Este no es el primer caso violento en la ciudad. Es hora de tomar acción y crear planes a beneficio de proteger a los Mayagüezanos.” indico Lugo.

Según el Comisionado de la Policía Municipal, Javier Rivera, el cierre fue porque el cuartel no tiene ventilación y el aire tiene hongo. Ante esto "han puesto en peligro la seguridad de los residentes en el Barrio Maní, ni están dando el patrullaje preventivo.

“Lamentable que se deje a Mayagüez desprovisto de seguridad. A pesar de que el Comisionado aseguró que cuenta con 70 policías y 18 unidades de patrullas, divididas en tres turnos que no cubren el Barrio más olvidado de Mayagüez, el Maní” sostuvo Lugo.

Los residentes enumeraron las necesidades más apremiantes como la necesidad del cuartel, rondas preventivas, la necesidad de crear áreas de recreación para los niños, y la creación de un centro comunal. La zona de Desalojo por alerta de Tsunami, no cuenta con alumbrado, las sirenas no están a la altura requerida por ley, por lo que en las calles más distantes a la ubicación de estas no se escucha nada. Tampoco cuentan con un plan de acción para personas discapacitadas ante una emergencia.

“El barrio Maní ha sido olvidado y peor aún marginado, nadie recurre a brindar las atenciones y ayuda a los residentes de Mayagüez. La administración municipal ha sentenciado a muerte a la comunidad del Maní", indicó la candidata.

